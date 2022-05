Bonifica e asfaltatura del centro: ecco il cronoprogramma dei lavori

ANCONA - Il Comune di Ancona ha diffuso poco fa una nota con il cronoprogramma dei lavori (meteo permettendo) di asfaltatura e bonifica di alcune vie del centro che sono iniziati questa mattina (5 maggio). In particolare il restyling riguarda le zone di via Giannelli, via Frediani, via Vecchini e piazza Cavour.

Via Giannelli

Si legge nella nota: «Via Giannelli, zona semaforica incrocio via Isonzo e piazzale Bevilacqua: durata massima 2 giorni, con deviazione e canalizzazione del traffico in base allo spostamento dei mezzi d'opera, anche con disattivazione ovvero occultamento delle lampade semaforiche; sarà vietata la sosta in uscita dalla galleria (lato destro) in Largo Bevilacqua e nel primo tratto di via Isonzo (ambo i lati per circa 50 metri); sarà inoltre temporaneamente interdetto il transito ad ogni tipologia di veicolo su via Isonzo mentre saranno in corso i lavori all'intersezione con via Giannelli». Sulla stessa via ma nella zona tra l’incrocio di via Piave e il viale Della Vittoria: «Durata massima 2 giorni, con deviazione e canalizzazione del traffico sulla corsia destra, senza disattivazione delle lampade semaforiche ma con sola riduzione della carreggiata».

Via Frediani

«Via Frediani, zona tra incrocio via Giannelli e incrocio via Vecchini: durata massima 2 giorni, con soppressione fermate bus, interdizione totale al traffico ed alla sosta deviato su Largo Cappelli e via Vecchini, ad esclusione del TPL deviato in Largo XXIV Maggio, obbligo di svolta a sinistra dei mezzi provenienti dal parcheggio di Largo Cappelli, divieto di accesso su via Giannelli per chi proviene da via Matteotti o corso Amendola».

Via Vecchini

E ancora: «Via Vecchini, zone tra incrocio via Frediani e incrocio Largo XXIV Maggio: durata massima 3 giorni, soppressione fermate bus, interdizione alla sosta, deviazione e canalizzazione del traffico in base allo spostamento dei mezzi d'opera; divieto di svolta su piazza Cavour, mantenimento del divieto di la sosta in via Frediani per permettere lo stazionamento dei mezzi di cantiere». Mentre: «Via Vecchini, zone tra incrocio Largo XXIV Maggio e incrocio via Piave: durata massima 3 giorni, interdizione alla sosta in via Vecchini, deviazione e canalizzazione del traffico in base allo spostamento dei mezzi d'opera, istituzione di uno Stop all'incrocio con via Piave, cambio del senso di marcia in piazza Cavour nel tratto di fronte a ex palazzina INPS; Via Vecchini, zone tra incrocio via Piave e incrocio via San Martino: durata massima 3 giorni, deviazione e canalizzazione del traffico sulle tre corsie in base allo spostamento dei mezzi d'opera, senza disattivazione delle lampade semaforiche».

Piazza Cavour

«Piazza Cavour, zona di fronte a ex palazzina Inps e incrocio via Camerini: durata massima 4 giorni, soppressione e spostamento fermate bus piazza Cavour e via Camerini, deviazione e canalizzazione del traffico in base allo spostamento dei mezzi d'opera, interdizione alla sosta in via Camerini per permettere lo stazionamento dei mezzi di cantiere. Piazza Cavour, zona semaforica incrocio corso Stamira e via Simeoni: durata massima 2 giorni, deviazione e canalizzazione del traffico in base allo spostamento dei mezzi d'opera».

Conclude il Comune: «Nello scusarsi con la cittadinanza per i temporanei ma inevitabili rallentamenti e disagi che si ripercuoteranno sul traffico veicolare si invitano gli utenti della strada alla massima collaborazione per la buona e veloce riuscita delle opere».