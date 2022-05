Lavori di asfaltatura al via, si inizia con il primo tratto: «Facciamo presto e bene»

ANCONA - Come previsto e annunciato dall'amministrazione comunale questa mattina gli operai della ditta Eco Demolizioni di Rimini sono al lavoro per iniziare la prima parte dei lavori per l'asfaltatura del centro. Si inizia con la parte fuori dalla galleria del Risorgimento, esattamente nel tratto di via Giannelli, all’incrocio con via Becchini e largo Bevilacqua e via Isonzo fino all’ingresso della chiesa della Misericordia. L'obiettivo è eliminare le sconnessioni dell'asfalto e le buche della strada. Il traffico, come anticipato già, non sarà completamente interdetto ma ci saranno delle inevitabili deviazioni. «Per quanto riguarda questo tratto - spiega il direttore dei lavori Renato Ribichini - il traffico in uscita dalla galleria verso il centro sarà deviato su una sola corsia e gli operai lavoreranno prima su un tratto di strada e poi sull'altro. Cerchiamo di intralciare il meno possibile ma dovremo chiudere anche via Isonzo. L'obiettivo è fare veloci e senza dare troppo disturbo». Ribichini è positivo: «Contiamo di finire questo tratto entro oggi perché poi tra stasera e domani mattina è prevista pioggia».

Secondo step

Ma non è tutto. Finiti i lavori in questa parte del centro, infatti, si andrà avanti con il secondo step. «Si procederà - continua il direttore dei lavori - in via Frediani, dietro la sede comunale, via Becchini e di fianco alla camera di Commercio fino all’incrocio semaforico. Poi dovremo fare piazza Cavour, il tratto della fermata bus davanti all’ex Inps e delle zone all’incrocio tra corso Stamira, piazza Cavour e via Simeoni. Questo per chiudere il cerchio del centro».

Capolinea

Da oggi fino alla fine dei lavori si ricorda che il capolinea bus delle linee extraurbane sarà spostato da piazza Cavour a Piazza Pertini, lato via San Martino. «Anche se i lavori procederanno gradualmente lungo le vie interessate, a partire da via Giannelli – specifica l'assessore alle manutenzioni Stefano Foresi - abbiamo ritenuto opportuno spostare il capolinea per tutta la durata dei cantieri, per fornire ai viaggiatori un punto di riferimento fisso, limitando così al massimo i disagi».