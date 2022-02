“Biciclovia del Conero”, ci siamo: va risolto un ultimo problema

Potrebbero iniziare a brevissimo i lavori per la “Biciclovia del Conero” che, dopo tante discussioni, è finalmente pronta a prender forma. La ciclabile unirà il tratto Pietralacroce - Parcheggio a monte di Portonovo con i lavori che sono stati già appaltati per oltre 500.000 euro. Cosa resta da risolvere? L’ultima burocrazia e, in particolare, le rimostranze di alcuni espropriati. In particolare, il rischio che la pista attraversi il bosco di proprietà di uno di questi e, per tale motiva, è prioritario trovare una soluzione celere.

A tal proposito, nelle scorse ore, si è tenuto un ultimo sopralluogo alla presenza anche di alcuni legali. Probabilmente, per evitare lungaggini e prolissità varie, si procederà con un piccolo ritocco al tracciato che eviterà problemi e, di fatto, farà sì che si possa procedere senza attendere pronunce giudiziali.