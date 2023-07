Nasce BeeFrolla, via al crowfounding per sostenere il progetto: chi dona riceverà un vasetto di miele

OSIMO- Favorire l’occupazione e l’integrazione di giovani ragazzi con disabilità tramite l’attivazione di una nuova linea di produzione legata al miele. Con questo nobile obiettivo nasce BeeFrolla, un progetto che è il risultato della collaborazione tra la cooperativa sociale Frolla Microbiscottificio e l’azienda agricola Giorgio Poeta, giovane apicoltore marchigiano che incentra la sua attività sul benessere delle api e sulla creazione di un business etico. Per dare vita e forma a questa iniziativa, è stata appena lanciata una campagna di crowdfunding tutta particolare. Chi donerà, riceverà in cambio vasetti di miele: si va dall’opzione “dolcezza taglia S” (donazione di 25 euro, include un vasetto) a quella “dolcezza XXL” (250 euro e 25 vasetti inclusi). L’obiettivo minimo è il raggiungimento dei 6000 euro. Frolla installerà poi delle arnie all'interno dell’apiario dell'azienda agricola, la cui cura professionale sarà riservata all’apicoltore mentre i ragazzi di Frolla potranno sperimentare tutte le fasi produttive. Dal miele che ne verrà estratto, nasceranno dei prodotti la cui lavorazione sarà affidata al biscottificio di Osimo. I prodotti verranno poi messi sul mercato in co-branding tra le due realtà.

BeeFrolla è un nuovo progetto che mira alla salvaguardia della biodiversità attraverso la produzione di un prodotto nobile come il miele. Ma c’è ovviamente anche un tema di integrazione sociale: attualmente in Frolla Microbiscottificio lavorano 20 ragazzi diversamente abili ma l’ambizione è di crescere e favorire l’inclusione. Dopo la cioccolateria, Frolla si apre anche al mondo del miele grazie ad una bellissima collaborazione made in Marche. L’auspicio del medio-lungo periodo, è quello di creare le condizioni per stabilizzare questa linea di prodotti al miele così da favorire lo sviluppo di nuove opportunità lavorative per ragazzi svantaggiati. «Il miele è un ingrediente nobile, uno dei regali più belli della nostra natura – commenta Jacopo Corona, co-founder di Frolla Microbiscottificio -. La collaborazione con Giorgio Poeta è motivo d’orgoglio per noi, il suo è un lavoro prezioso e che conferma una volta di più la grande qualità del tessuto imprenditoriale marchigiano».