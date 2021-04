Servizio 6 Smart: riprendono le corse su prenotazione

Riparte da domani, lunedì 26 aprile, il servizio sperimentaleche amplia l'offerta di trasporto pubblico nella città di Ancona con una serie di corse aggiuntive rispetto alla normale pianificazione, nato per aiutare gli studenti a raggiungere i loro istituiti osservando le regole volte a salvaguardare la salute di tutti. «Il progetto è stato ribadito nelle riunioni del tavolo tecnico convocate dalla Prefettura mercoledì e giovedì – afferma l'assessore Stefano Foresi – ed ha ricevuto il massimo apprezzamento, con l'impegno di tutti, e in particolare dell'Ufficio scolastico regionale, a divulgarlo tra gli studenti delle scuole servite».

La riapertura porta con sé anche la novità di un ampliamento delle possibilità di uso: il servizio non sarà più riservato solo agli studenti, come nella prima fase della sperimentazione, ma da lunedì potranno usarlo tutti coloro che hanno necessità di spostarsi, negli orari e tratte già previste, che possono essere consultati nella pagina di myCicero. «Il sistema, tra i primi in Italia - si legge nella nota - ha natura sperimentale ed è stato avviato nella prima fase per gli studenti delle Scuole Medie Donatello, del Liceo Artistico Mannucci, del Liceo Classico e Pedagogico Rinaldini e dell'IIS Savoia – Benincasa. Quattro le linee individuate attraverso le preferenze degli studenti che hanno prenotato il servizio 6Smart: Fs: dalla Stazione, transito per piazzale Europa con destinazione via Tiziano-Michelangelo e via Gervasoni c/o Questura. Pl: dal centro di Pietralacroce, transito per il Passetto con destinazione via XXV Aprile - via Michelangelo e via Gervasoni - Questura. Pn: dal capolinea del Pinocchio in via Madonnetta, transito per piazza Ugo Bassi e piazzale Europa con destinazione via Tiziano-Michelangelo e via Gervasoni c/o Questura. Bb: dal centro scambiatore di via Brecce Bianche, transito per via di Passo Varano-stazione, via S.Giacomo della Marca con destinazione via Bocconi-accesso a via Marini e via Martiri della Resistenza-Vigili del Fuoco». Sul sito del Comune di Ancona, all'indirizzo dedicato è possibile seguire il video tutorial per la prenotazione. Alla pagina MyCicero sono disponibili tutti gli aggiornamenti e le informazioni per utilizzare 6Smart.