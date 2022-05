Via Di Vittorio, spiragli per il nuovo asfalto: «Appalto pronto», ma il Comune è appeso al decreto 

ANCONA - Via Di Vittorio, i lavori per l’asfaltatura potrebbero essere effettuati entro l’inizio dell’estate. L’assessore alle manutenzioni, Stefano Foresi, ha replicato sulle segnalazioni che riguardano la zona. «I lavori sono previsti nel lotto del 2021, già appaltato e consegnato- spiega Foresi- si deve solo aspettare che passi il decreto sui nuovi prezzi per le ditte. Con il documento, alle ditte dovrebbe essere riconosciuti i vecchi prezzi. Praticamente questo decreto sta sbloccando gli appalti 2020.2021. Considerate anche che le ditte hanno difficoltà a reperire il bitume. I tempi erano previsti addirittura per maggio, spero che per giugno riusciamo a risolvere».

Gli interventi, spiega Foresi, riguardano due diverse aree della via. Quella nei pressi di Emporia, l’altro sotto l’Istao nei pressi della Moschea.