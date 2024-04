Muciaccia, Siffredi e D'Avena: grandi ospiti e record di presenze per l'Ancona Comics and Games

ANCONA - Record di partecipanti alla quarta edizione di Ancona Comics and Games, organizzata da Fiere del Fumetto con il patrocinio del Comune di Ancona, appena conclusa al PalaPrometeo-PalaRossini di Ancona.

L'evento ha registrato la presenza eccezionale di oltre 13.000 visitatori nei due giorni di svolgimento, con un buon incremento di affluenza rispetto al 2023, ma soprattutto riflettendo l'alto livello di entusiasmo per il format che celebra la cultura pop contemporanea e unisce tre generazioni di appassionati di comics, gaming, giochi da tavolo, cosplay e k-pop. Sul palco principale, nel corso del weekend, si sono succeduti ospiti di rilievo come Pino Insegno, Danilo Bertazzi, Giovanni Muciaccia e Rocco Siffredi. L’evento ha raggiunto il culmine domenica pomeriggio con il live di Cristina D’Avena, accolta sul palco dal sindaco Daniele Silvetti, che ha portato il saluto alla regina delle sigle dei cartoni animati e al tantissimo pubblico, proveniente da tutta la regione ed oltre. Anche il vicesindaco Giovanni Zinni e l’assessore Angelo Eliantonio hanno visitato Ancona Comics&Games e portato un saluto agli artisti e agli espositori presenti alla manifestazione, accompagnati da Daniele Foschi, organizzatore della kermesse.

Significativa la presenza di artisti, associazioni e attività locali ad Ancona Comics&Games, tra cui il trio acustico JeegRobots CartoonBand di Camerano, il disegnatore anconetano Alessandro Konrad, il Circolo Ludico "La Torre Nera Osimo" con i suoi giochi da tavolo, Dadi e Mattoncini per il torneo Lorcana. I tantissimi appassionati di giochi di carte collezionabili hanno trovato spazio nella grande area curata da GameTrade Distribuzione, che ha offerto la possibilità di provare gratuitamente numerosi giochi di carte collezionabili. Grazie alla collaborazione con 8 Bit Inside e Ak Informatica by P&C Computer, i visitatori hanno potuto immergersi in una varietà di esperienze videoludiche, dalle console next generation a quelle vintage, partecipando anche a competizioni di e-sports.