Cambiamento climatico come sfida globale: il 25 marzo mobilitazione generale

ANCONA- Intraprendere la sfida del cambiamento climatico come globale e generale. E’ con queste premesse che anche Ancona raccoglie l’invito di Fridays For Future e scenderà in piazza venerdì 25 marzo con ritrovo alle 9.30 a Porta Pia:

«Il catastrofico scenario climatico che stiamo vivendo è il risultato di secoli di sfruttamento e oppressione, attraverso l’estrattivismo e il capitalismo – scrivono i responsabili di FFF Ancona - Un modello socio-economico essenzialmente patologico che richiede un paradigma alternativo. I disagi sistemici causati dal sistema capitalistico sono ormai da tempo allarmanti, ma ora più che mai. Abbiamo bisogno di parlare di equità oltre che di giustizia climatica, difatti viviamo in un sistema in cui le nazioni ricche sono responsabili del 92% delle emissioni globali, e l’1% più ricco della popolazione mondiale è responsabile del doppio dell’inquinamento prodotto dal 50% più povero. Perché scendere in strada il 25? Scioperiamo perché non abbiamo scelta».

E ancora: «Stiamo lottando per il nostro futuro e per il futuro delle prossime generazioni. Manifestiamo per chiedere azioni urgenti e immediate per risolvere la crisi climatica. La nostra lotta è intersezionale abbraccia e si connette ad altre lotte come quella che ci vedrà impegnati come Friday For Future Italia il 26 Marzo a Firenze con gli operai ex GKN. Per questo scioperiamo dicendo No alla guerra, no al riarmo e no alla riproposizione di un sistema di diseguaglianze. Sì alla Giustizia Climatica e Sociale. Sì ai diritti per i migranti e per le popolazioni maggiormente colpite dai disastri, climatici e umani. Scioperando possiamo far sentire la nostra voce, assieme a quella degli scienziati che da anni ci mettono in guardia sulla crisi climatica affinché vengano finalmente ascoltati».