Altra Idea di Città: «Intitolare uno spazio pubblico a Gino Strada»

La proposta del coordinamento di Aic per onorare la memoria del medico e fondatore di Emergency scomparso il 13 agosto

Intitolare uno spazio pubblico di Ancona a Gino Strada: è la proposta di Altra Idea di Città. «Il minimo che una comunità possa fare - si legge nella nota - per onorare un grande uomo come Gino Strada è quello di intitolargli uno spazio della città ed è questo che vogliamo chiedere a questa Giunta, che si impegni affinché trovi una via, una piazza da nominare con il suo nome: “Gino Strada: medico, altruista, coraggioso. Fondatore di Emergency, uomo che ha reso migliore questo Paese e il mondo intero"».

Dal coordinamento di Aic fanno sapere: «Gino Strada ha lasciato un vuoto fisico - proseguono - ma anche una immensa eredità morale da ricordare, da condividere, e da difendere. Altra Idea di Città in ogni suo passo convintamente persegue sempre i suoi ideali di giustizia, di ripugnanza alla guerra e di difesa dei diritti umani. Ci ha insegnato il coraggio, l’altruismo, e che esiste una sola parte dove collocarsi, quella degli ultimi della terra».