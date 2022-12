Candia e Varano, niente albero di Natale in centro: «Boicottate una tradizione per poche file di luci cinesi»

ANCONA - Niente albero di Natale nel centro di Candia, nella frazione arrivano solo le luminarie: «I residenti protestano». Il caso è stato sollevato da Arnaldo Ippoliti (60100) in consiglio comunale. «I punti di allestimento, sia a Varano che a Candia, non andavano bene- ha spiegato Stefano Foresi- a Varano l’albero avrebbe occupato parte della sede stradale, a Candia sarebbe stato delocalizzato e visto da poca gente, per questo abbiamo optato perle file di luci che sono al centro della frazione e sinceramente non ho avuto lamentele».

«Natale è albero e presepe, non solo luci- ha replicato Ippoliti- voi avete deciso di boicottare una tradizione che va avanti da secoli per poche file di luminarie cinesi».