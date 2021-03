Violenza di genere, la Questura rinnova l'accordo con "Donne e giustizia"

Rinnovato il protocollo d’intesa per la realizzazione di una rete di collaborazione a difesa delle vittime di violenza di genere

In occasione dell’odierna giornata internazionale della donna, è stato rinnovato dal Questore di Ancona, Giancarlo Pallini, e dal Presidente dell' Associazione “Donne e Giustizia”, avvocato Roberta Montenovo, il protocollo d’intesa per la realizzazione di una rete di collaborazione a difesa delle vittime di violenza di genere.

«Con la sottoscrizione dell’intesa si è ulteriormente rafforzato l’impegno della Questura di Ancona e dell’Associazione a sostegno delle donne vittime di violenza di genere per un risolutivo intervento nell’ambito delle rispettive competenze- scrive la Questura in una nota- la Polizia, da sempre accanto a chi ha bisogno, ha voluto dare proprio oggi un segno tangibile della sua vicinanza e presenza. All’interno della sede della Questura verrà piantumata una mimosa in segno di vicinanza della Polizia di Stato alle donne vittime di violenza».