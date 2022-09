Calette del Conero senza plastica, insieme si può: 2Hands lancia l’evento pulizia

ANCONA- Causa condizioni meteo marine avverse, si svolgerà il 10 settembre prossimo, la pulizia delle calette di Portonovo, promossa dalla associazione 2Hands in collaborazione con l'assessorato all'Ambiente del Comune di Ancona . L’iniziativa, che ha già visto la sua prima edizione svolgersi lo scorso anno a Maggio 2021 con 50 persone partecipanti armate di canoe e sup raccogliendo 150Kg di marine litter, si terrà con le medesime modalità di svolgimento dello scorso anno. L’intento è di salpare alle prime luci del giorno con una flotta di circa 50 persone da Portonovo (lato Capannina), per andare a ripulire quelle spiagge che non sono raggiungibili via terra, fino alla spiaggia delle “Due Sorelle”.

L’iniziativa sarà supportata dalla Fulmar S.r.l che ci seguirà via mare con la propria imbarcazione addetta alla gestione e trasporto dei rifiuti. I volontari opereranno dalle 5.30 alle 8.30 circa, attuando il protocollo di categorizzazione e quantificazione di rifiuti che il network 2hands ha sviluppato, per poi rientrare alle proprie basi di partenza e concludere l’evento.