Il Coronavirus ferma l'Anconitana, slitta il debutto di Lelli: «La mia una scelta di cuore»

L’allarme per il Coronavirus ferma lo sport marchigiano e anche l’Anconitana, dopo l’ordinanza con cui il governatore regionale Luca Ceriscioli ha sospeso tutte le manifestazioni pubbliche, di qualsiasi natura, fino al 4 marzo.

Dunque, slitta l’esordio di Marco Lelli sulla panchina biancorossa, che doveva coincidere proprio con la sfida contro il suo ex allievo, Salvatore Mastronunzio, bomber del Montefano. Il match, originariamente in programma domenica prossima a Macerata, non si disputerà. Ora si attende la decisione della Federazione sulla riformulazione del calendario. Ma intanto Lelli, subentrato a Umberto Marino, secondo allenatore esonerato dalla società biancorossa in questo tribolato campionato, ha svolto il suo primo allenamento: per il tecnico anconetano si tratta del terzo ritorno, dopo la trionfale stagione 2010/11 in Eccellenza e quella di due anni fa in Prima Categoria. Obiettivo: centrare la terza promozione alla guida dei dorici.

«Ho fatto una scelta di cuore, non di testa - ha spiegato Lelli in sede di presentazione -. Chi mi ha preceduto ha fatto bene, ora però dovrò restituire serenità ai giocatori per farli rendere al meglio. Sì, sono emozionato, ma adesso c’è solo da pensare alle sorti dell’Anconitana: spero di ottenere il massimo e raggiungere l’obiettivo. Ogni partita sarà una finale, anche quelle con squadre di bassa classifica che non regaleranno niente, anzi. Ai ragazzi ho chiesto intraprendenza e coraggio». Resta da capire contro chi debutterà Lelli, l’8 marzo: il Valdichienti in casa o il Montefano di Mastronunzio a Macerata? «Se dovessi incontrare subito Salvatore, sarebbe davvero strano: è un fratello e un amico».

E a causa dell'emergenza sanitaria è stata annullata, in via cautelativa, anche la festa per i 115 anni di storia dell'Anconitana: l'evento era previsto per venerdì 6 marzo alla Mole Vanvitelliana ed è stato rinviato a data da destinarsi, «vista l'incertezza sull'eventuale proroga dell'ordinanza del presidente regionale Luca Ceriscioli», scrive il club in un comunicato.