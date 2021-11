«Il controllo "vecchia maniera" non basta più, esercenti ci aiutino» | VIDEO

Le parole del questore Cesare Capocasa, che ha presentato uno specifico piano per il presidio del territorio a protezione dalle gang e non solo

Presidiare il territorio, oltre il semplice controllo, con pattuglie dedicate per «esserci prima» degli eventuali problemi di sicurezza. Il piano anti-gang della Questura è partito questa mattina. Dalle 7 all’una di notte, fino a data da destinarsi, poliziotti in divisa si daranno il cambio in presidi stabili nel centro città. Il Questore chiama anche gli esercenti: «Devono essere coinvolti nella sicurezza, perché il controllo "vecchia maniera" con la sola pattuglia ormai non è più completamente esaustivo».