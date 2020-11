Piante a rischio estinzione, blitz e sequestri nell’orto botanico abusivo | VIDEO 

Novecentotrenta esemplari di piante in via di estinzione estirpati dai deserti cileni e argentini e finiti in casa di un collezionista di Senigallia. Il sequestro dello scorso 6 febbraio da parte dei carabinieri forestali e coordinato dalla Procura di Ancona, ha permesso successivamente di portare alla luce un vero e proprio giro d’affari milionario. L’operazione, chiamata “Atacama” ha permesso nei giorni scorsi di sequestrare altri 171 cactus a rischio estinzione in una serra di Morciano, in provincia di Rimini (le cui immagini compaiono nei primi secondi del video). I due indagati, secondo quanto risulta dalle ricostruzioni, facevano affari con una decina di trafficanti e altri collezionisti. Il totale dei sequestri ammonta a un milione di euro. Entrambi, oltre alla confisca di tutte le piante, rischiano pene che vanno dall’arresto fino a due anni all’ammenda fino a centocinquantamila euro.