Daniele Silvetti proclamato sindaco di Ancona - IL VIDEO DELLA CERIMONIA

L'avvocato anconetano è il nuovo sindaco di Ancona. Questa mattina in Comune si è svolta la proclamazione. Le prime parole di Silvetti da primo cittadino

ANCONA - "Mi aspetto idee e aiuto da chi ha governato la città per tanti anni, oggi si incontrano due modi di vedere la città. Voglio essere buon sindaco per la storia di Ancona". Queste le prime parole di Daniele Silvetti durante la cerimonia di proclamazione in Comune. Il primo cittadino di Ancona ricordiamo ha battuto al ballottaggio il candidato sindaco del centrosinistra Ida Simonella. Le immagini