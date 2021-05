Posatora invasa dai cinghiali, una residente: «Un grosso pericolo per tutti»

Devi attivare javascript per riprodurre il video.

«Qua in via Cupa di Posatora, di fianco al famoso fosso, c'è una vera e propria invasione di cinghiali. Purtroppo la situazione è diventata un grosso problema per tutti noi». A scriverlo è una residente che ci ha inviato queste immagini: si vede infatti un'intera famiglia di cinghiali girare nella zona, a pochi passi dalle abitazioni.