Accordo Autorità Portuale - Abruzzo: «Amara sorpresa, Ancona svenduta» | VIDEO

Il centrodestra anconetano e marchigiano non manda giù l’accordo tra l'Autorità Portuale e la Regione Abruzzo, che porta a Ortona il polo orientale del corridoio Civitavecchia-Adriatico. A far montare la protesta è stato, dicono i rappresentanti politici, il silenzio che ha coperto l'accordo risalente al dicembre 2019. Oggi sit-in davanti al Comune di Ancona. Presente il capogruppo FDI Marche, Carlo Ciccioli, insieme al consigliere regionale Marco Ausili e il consigliere comunale Maria Grazia De Angelis. C’erano anche Daniele Berardinelli (FI-Ancona), Arnaldo Ippoliti (60100), Antonella Andreoli (Lega-Ancona). Il capogruppo FDI Ancona, Angelo Eliantonio, interrogherà la Giunta domani in consiglio comunale.