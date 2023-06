Serie B maschile, l'Accademia Volley Ancona si prepara al prossimo campionato con un roster di primo livello

Bontempi C. Ancona

Squadra Bontempi C. Ancona

L’Accademia Volley è già pronta a ripartire. Se non fosse per l’estate appena iniziata, i biancorossi potrebbero teoricamente avviare fin da subito gli allenamenti in vista del prossimo difficile campionato di serie B. Il roster è al completo e sarà ancora guidato da coach Dore Della Lunga e dalla sua spalla Paolo Monti. Riconfermato anche il preparatore Michele Palloni.

La squadra 2023/24 sarà così composta: Giombini (libero), Giorgini (libero), Durazzi (centrale), Ferraro (centrale), Gasparroni (centrale), Albanesi (palleggiatore), Larizza (alzatore), Santini (opposto), Fantauzzo (schiacciatore), Ferrini (schiacciatore), Pulita (schiacciatore), Sansonetti (schiacciatore), Tomassetti (schiacciatore).

Merito del direttore sportivo Roberto “Bebi” Leonardi, che si è mosso in anticipo bruciando la concorrenza delle altre piazze. «Abbiamo cercato di costruire una buona squadra per migliorare le prestazioni della stagione da poco conclusa – spiega -. Le risposte che contano verranno comunque date dal campo e soprattutto dall’intensità con cui i ragazzi affronteranno il lavoro in palestra e gli allenamenti».

Dal punto di vista tecnico-tattico, riferisce sempre Leonardi, «ci siamo mossi con l’obiettivo di migliorare nei ruoli chiave, puntando su giocatori di esperienza, professionalità e affidabilità, forti anche dell’esperienza passata. A questi abbiamo aggiunto alcuni giovani con ampi margini di crescita così da consolidare ulteriormente il nostro futuro».

Coach Dore Della Lunga ha rimarcato l’esigenza di fare gruppo. «Dobbiamo diventare squadra, sono pienamente d’accordo – le parole del direttore sportivo -. Credo che il roster abbia le carte in regola per compiere questo passo. Ma la verità, come ho già detto, sarà il campo a svelarcela».