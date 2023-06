Serie B maschile, altra conferma eccellente in casa Accademia Volley: Paolo Monti sarà ancora assistant coach

Bontempi C. Ancona

Esperienza, competenza e grinta da vendere. Sono le peculiarità di coach Paolo Monti che, per il terzo anno consecutivo, metterà a disposizione dell’Accademia Volley Ancona. Sarà ancora a bordo campo, in piedi, a dispensare consigli e caricare i giocatori sotto rete, fungendo da preziosa spalla al primo allenatore dorico.

«Sono onorato di poter dare il mio contributo per il terzo anno consecutivo a questa società come assistant coach – riferisce Paolo Monti -. Praticamente mi sento a casa e sto affrontando una fase di seconda giovinezza grazie ai dirigenti, al direttore sportivo Bebi Leonardi e ai tecnici Dore Della Lunga e Michele Palloni che, uniti ad un gruppo squadra molto compatto, mi fanno ben sperare per il futuro».

Il roster 2023/24 dell’Accademia Volley Ancona è stato già completato. E sarà così composto: Giombini (libero), Giorgini (libero), Durazzi (centrale), Ferraro (centrale), Gasparroni (centrale), Albanesi (palleggiatore), Larizza (alzatore), Santini (opposto), Fantauzzo (schiacciatore), Ferrini (schiacciatore), Pulita (schiacciatore), Sansonetti (schiacciatore), Tomassetti (schiacciatore).

«Sono convinto – afferma Paolo Monti – che i nuovi innesti non avranno problemi ad inserirsi. Non vedo l’ora di iniziare a lavorare in palestra. Grazie Accademia Volley Ancona».