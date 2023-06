Serie B maschile, l'Accademia Volley Ancona chiude il roster con Sebastiano Sansonetti

È Sebastiano Sansonetti l’ultimo acquisto dell’Accademia Volley Ancona per la stagione 2023/24. Classe 2001, è di casa al PalaBrasili, essendo nato e cresciuto nel quartiere di Collemarino del capoluogo dorico.

«Sono entusiasta di intraprendere questa nuova avventura – le parole di Sansonetti -. Dopo un anno di inattività, la proposta della società di farmi cimentare in questo nuovo ruolo mi dà molti stimoli anche in prospettiva degli obiettivi prefissati per il futuro campionato. Sono molto felice di far parte di questo gruppo».

«Quest’anno – spiega il direttore sportivo Roberto “Bebi” Leonardi – Sebastiano giocherà schiacciatore, lavorando nel contempo da opposto. Ha buoni fondamentali di seconda linea e in battuta. Siamo contenti di scommettere su di lui».

Adesso il roster è al completo. Oltre a Sansonetti, la società dorica si è assicurata Ferrini, Fantauzzo, Ferraro, Pulita e Giorgini, riconfermando Larizza, Giombini, Durazzi, Gasparroni, Tomassetti, Santini, Albanesi.