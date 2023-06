Serie B maschile, l'Accademia Volley Ancona si tiene stretto il suo condottiero

L’Accademia Volley Ancona mette di nuovo a segno il colpo di mercato più importante di tutti. Coach Dore Della Lunga resta sulla panchina biancorossa. Per il terzo anno consecutivo. Affiancato dall’esperto coach Paolo Monti, l’ex schiacciatore della nazionale e dei top club italiani guiderà ancora i dorici nel campionato di serie B.

Il roster della squadra è già al completo da qualche giorno: Giombini (libero), Giorgini (libero), Durazzi (centrale), Ferraro (centrale), Gasparroni (centrale), Albanesi (palleggiatore), Larizza (alzatore), Santini (opposto), Fantauzzo (schiacciatore), Ferrini (schiacciatore), Pulita (schiacciatore), Sansonetti (schiacciatore), Tomassetti (schiacciatore).

«Non ho alcun motivo di cambiare, preferisco non muovermi da casa e mi trovo molto bene con la società, tutti elementi che hanno consentito di trovare rapidamente un accordo – riferisce coach Dore Della Lunga -. C’è un buon progetto e delle solide basi per provare a crescere sia a livello societario che come squadra. Ambiente ideale, quindi, per la mia crescita da allenatore. Si prosegue con soddisfazione».

L’Accademia Volley Ancona non nasconde le proprie ambizioni, avallate anche dalla riconferma del primo allenatore. «Personalmente non amo troppo i proclami – riferisce coach Della Lunga -. Lo sport mi ha insegnato che la vera differenza si fa dal lunedì al venerdì in palestra, non in campo nel weekend né durante la campagna acquisti. Bisogna lavorare sodo, da quando inizierà la preparazione fisica fino all’ultimo pallone giocabile. Non intendo fissare alcun obiettivo, se non quello di provare a battercela con tutti e diventare una squadra, non un gruppo di giocatori singoli nello stesso campo».

Il roster allestito dal direttore sportivo Roberto Bebi Leonardi, in sinergia con i due coach, è comunque di livello. «Abbiamo una buona squadra non si può negare. A livello tecnico, almeno sulla carta, non siamo inferiori a nessuno, stando a quanto ho potuto vedere fino a oggi – il commento di Della Lunga -. Vedremo poi quando tutti saranno al completo. È una base molto importante, questa, per impostare un proficuo lavoro, ma dobbiamo capire tutti, me compreso, che vale meno del 50%. Per raggiungere i risultati c’è da sudare e allenarsi con il solo fine di migliorare giorno dopo giorno. Abbiamo inoltre la fortuna di avere Michele Palloni come preparatore atletico, non è da tutti. Un altro tassello fondamentale per affrontare la stagione con la voglia di crescere e migliorarsi. Se riusciremo a farlo, ci toglieremo sicuramente molte soddisfazioni, disputando un campionato nella parte alta della classifica».