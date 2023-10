Serie B maschile, la The Begin Volley Ancona si prepara per il debutto casalingo

La The Begin Volley Ancona, almeno fino a questo momento, sta tenendo fede alle attese. La settimana che sta per chiudersi si è rivelata dalle forti emozioni: dapprima il convincente esordio sul sempre difficile taraflex di Macerata, poi la presentazione ufficiale della squadra in un clima di grande entusiasmo.

Ora però c'è da riconfermarsi: domani sarà tempo di esordio casalingo e l'occasione sarà un altro derby, uno dei tanto che questo girone E prevede. Al PalaBrasili arriva la Nef di Osimo in un match che si preannuncia duro e spigoloso, come ogni straregionale che si rispetti.

L'attesa

Tocca allo schiacciatore Leonardo Fantauzzo, uno dei colpi principali del mercato estivo, riavvolgere il nastro e parlare del blitz dello scorso weekend: "È stato importante vincere la prima in modo da aumentare la fiducia nei nostri mezzi. Dobbiamo ancora migliorare molto su alcuni aspetti del gioco, e non solo, e dobbiamo evitare passaggi a vuoto, come nel secondo set al Palas di Fontescodella, che rischiano di far rientrare gli avversari e invertire l’inerzia della gara".

Il prossimo avversario non sarà dei più agevoli: "Una squadra completa in tutti i reparti e con un ottimo gioco. Noi dovremo continuare sulla falsa riga della scorsa partita e migliorare sugli aspetti che non ci sono venuti troppo bene. Sarà una gara emozionante perché noi per la prima volta saremo davanti al nostro pubblico e faremo di tutto per portare a casa la posta in palio. Vi aspettiamo tutti al palazzetto per tifarci".