Serie B maschile, esordio trionfale per la The Begin Volley: 3-0 a Macerata

Era una delle squadre più attese in questo girone E 2023/24 e la The Begin Volley Ancona non si è fatta certamente pregare. Nel match inaugurale del suo campionato i ragazzi di Dore Della Lunga si sono imposti con il massimo scarto in uno dei taraflex più temuri, quello di Macerata. La Paoloni si è dimostrato avversario di rango per due set su tre, ma alla fine hanno dovuto cedere alla maggiore determinazione e alla voglia di vincere dei dorici, che dunque lanciano subito un segnale importante.

La partita è stata, per almeno due parziali, molto più equilibrata di quanto il risultato finale possa far pensare: la prima frazione ha visto il successo ospite per 25-20, molto più combattuto quello intermedio, con il successo ai vantaggi di Ferrini e compagni, che poi sfruttano l'evidente vantaggio psicologico andando a bersaglio facilmente nel terzo.

Tra i singoli brillano lo stesso capitano, con 18 punti al pari del neo acquisto Fantauzzo, seguito con 16 da Santini.

Partite bene dunque era fondamentale, importante ora per i biancorossi tenere i piedi ben piantati a terra e lavorare in vista delle prossime difficili sfide.

Tabellino

PAOLONI MACERATA – THE BEGIN VOLLEY ANCONA: 0-3 (20-25, 26-28, 17-25)

PAOLONI MACERATA: Menchi (4), Tobaldi (14), Biagetti (4), Paoletti (3), Calistri (7), Uguccioni, Leoni, Persichini, Storani (1), Stella (2), Gentilucci, Montecchiari, Elisei, Bonanni. All. Giganti.

THE BEGIN VOLLEY ANCONA: Durazzi, Giorgini, Larizza (6), Giombini, Pulita, Albanesi, Gasparroni, Fantauzzo (18), Tomassetti, Ferraro (3), Ferrini (18), Sansonetti (1), Santini (16). All. Della Lunga.