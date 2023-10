Serie B maschile, la The Begin Volley Ancona presentata tra l'entusiasmo generale

“Per noi, per la squadra e per la città di Ancona è iniziata una nuova storia. Non solo un nuovo campionato”. Il nuovo Presidente della The Begin Volley, Guido Guidi guarda con fiducia, coraggio ed ottimismo alla stagione sportiva 2023/2024. Lo ha ribadito anche ieri pomeriggio, 11 ottobre, in occasione della presentazione ufficiale della squadra al SeePort Hotel. Un campionato, quello di serie B, iniziato con la bellissima affermazione al Palas di Fontescodella di Macerata contro la Paoloni.

“Un nuovo progetto nella pallavolo di Ancona è iniziato – le parole di Guido Guidi -. Grazie alla squadra, ai tifosi, alla società e alle persone che hanno scelto di essere al nostro fianco, è partito un percorso graduale che ha l’obiettivo, sin da questa stagione, di provare a riportare Ancona nella massima serie attraverso una gestione sana ed equilibrata della Società Sportiva ed un potenziamento dei settori giovanili, sia maschile sia femminile per creare una connessione diretta con la prima squadra”.

Con il fondamentale sostegno dei membri del nuovo Consiglio d’Amministrazione – il Vice Presidente Mario Lanari, già Presidente dell’Accademia Volley, il Responsabile dello Sviluppo del Settore Femminile Stefano Pasqualini, già Presidente della Mantovani Volley, il Responsabile delle Relazioni Esterne Emanuele Lodolini e la Direttrice Finanziaria Loredana Pistonesi – che hanno deciso di essere al fianco del Presidente Guido Guidi, si dà il via ad un progetto innovativo ed ambizioso per la città di Ancona. Un progetto che è sì stimolante nella sua sana competitività sportiva ma che si pone anche l’obiettivo di creare un contesto sano ed inclusivo, una vera e propria cittadella della pallavolo, dove i giovani possano crescere non solo come atleti ma anche come individui, imparando i valori fondamentali del rispetto, della solidarietà e del lavoro di squadra.

Grazie alla competenza e all’esperienza del Coach Dore Della Lunga, che vanta un glorioso passato da giocatore alle spalle, e del Direttore Sportivo Bebi Leonardi e del Vice Coach Paolo Monti, abbiamo costruito una squadra forte con il giusto mix di esperienza e talento. Un gruppo fondato sui valori fondamentali dell’impegno, dell’inclusività e fortemente legato al progetto e al territorio. Alcuni dei giocatori della squadra, come il nostro capitano e schiacciatore Federico Ferrini e il libero Giacomo Giorgini, entrambi provenienti dalla Videx Grottazzolina, di scuola falconarese, hanno deciso di tornare a casa e vestire i nostri colori. Altri, come Leonardo Fantauzzo (schiacciatore – ex Intervolley Foligno) e Mario Ferraro (centrale – ex Vigilar Fano), entrambi provenienti dalla Serie A, hanno scelto di abbracciare il progetto The Begin Volley con l’obiettivo di provare a centrare la promozione. Un traguardo auspicabile anche grazie ad un eccezionale Staff tecnico che si avvale della professionalità del Preparatore Atletico Michele Palloni.

Grazie agli sponsor che hanno deciso di partecipare ed unirsi al progetto The Begin Volley – The Begin Hotels, Elettrica Valeri, Netoip, Bontempi, W.Academy, Istituto Pantheon Design & Technology, King, Ristorante Marcello, GGF Group, Sbrolla, Beltrami e Gamba srl – e al nostro Sponsor Etico ,la Fondazione Lorenzo Farinelli – la stagione 2023-2024 promette di essere emozionante e piena di soddisfazioni, con la squadra e la nuova Società Sportiva determinata a raggiungere nuovi obiettivi, sia in campo sia fuori.

“Siamo una squadra ambiziosa – rimarca Guidi -. Insieme al Coach Della Lunga e a tutti i giocatori, siamo pronti a lottare per cercare di conquistare traguardi sportivi importanti. Già dai primi allenamenti, si percepisce un gruppo unito dalla passione per la pallavolo, dallo spirito di sacrificio e dall’ottimo talento. Grazie alla determinazione, alla bravura dei nostri ragazzi e al lavoro cercheremo di conquistarci sul campo obiettivi significativi e ricambieremo la fiducia e il sostegno dei nostri tifosi. Felice di vedere la squadra già all’opera”.

“Il progetto The Begin Volley – fanno sapere dalla società – nasce dal desiderio di restituire una sana passione sportiva al Territorio, tutelando, sostenendo e rafforzando la Città di Ancona. Siamo riconoscenti alla Città e all’intera Comunità che ci hanno accolto e ci accompagnano in questo percorso riponendo in noi fiducia e supporto. E seguendo il nostro carattere discreto, mai urlato, da sempre tipico della The Begin Hotels e dello spirito della Città di Ancona, abbiamo scelto di presentare la nostra squadra prima ai giocatori. Invitiamo i nostri tifosi a seguirci in questa nuova avventura. Siamo ansiosi di affrontare insieme a voi questa stagione e condividere i traguardi sportivi che cercheremo di conquistare grazie al vostro amore e sostegno incondizionati”.

Alla conferenza di presentazione della squadra hanno partecipato il Sindaco di Ancona, Daniele Silvetti, il Presidente CONI, Fabio Luna e il Presidente FederVolley, Fabio Franchini.