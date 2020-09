Marina in vantaggio sull'Anconitana, ma i locali giocano in 10 - LA DIRETTA

Ore 16,33 - INIZIO SECONDO TEMPO

Minuto 44 - Espulso Pesaresi. Era già ammonito ed è intervenuto in modo scomposto su una falcata di Kerjota, lanciato in velocità. Non ci sono dubbi per l'arbitro: è secondo giallo. Adesso Marina in 10 e Anconitana può approfittare della superiorità numerica.

Minuto 26 - Colpo di testa di Ibojo e parata del portiere di casa. Occasione per l'Anconitana ma non va.

Minuto 22 - GOL MARINA. Rete di Ribichini.

Minuto 6 - Piccola schermaglia tra Magliorano e Magnanelli per un fallo laterale, ma si è già tornati a giocare.

Minuto 3 - Terreno viscido e pesante, ancora sullo 0 a 0 la partita.

Ore 15,30 - FISCHIO DI INIZIO

Formazioni

MARINA - Castelletti, Medici, Maiorano, Rossetti, Baldi, Santini, Ribichini, Pesaresi, Matera, Baldini, Gagliardi. ALL. Mariani.

Casagrande, Tereziu, Droghini, Zannini, Cataldi, Pigliapoco, Falcinelli, Gabrielli, Cavaliere.

ANCONITANA (4-3-3): Marcantognini; Terranova, Boninsegni, Ibojo, Bartolini; Magnanelli, Zanon, Palladini; Kerjota, Falconieri, Marabese. All. Lelli. A disposizione: Ruggieru, Baciu, Boafo, Mariano, Moresi, Riccardi, Seck, Strappato, Loberti.