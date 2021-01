Il Cus Ancona basket si mette alla finestra in attesa di eventi

Far ripartire l’intero movimento dando la possibilità a tutti di tornare ad allenarsi. E’ questo l’imperativo della Federazione Italiana Pallacanestro che ad inizio settimana ha incontrato on line i vari comitati regionali. Una iniziativa che dovrà essere poi presentata al Coni che a sua volta dovra fare riferimento al Governo pèer la famosa distinzione tra campionati ad interesse nazionale o regionale.

Sull’intera vicenda è intervenuto David Francescangeli presidente del Cus Ancona la cui formazione femminile milita nel campionato di serie C: «Il nostro è un campionato a livello regionale il che significa che per il momento non possiamo ne allenarci ne tanto meno ipotizzare una data circa l’inizio del campionato. Siamo in una fase di grande incertezza, tante sono le cose da chiarire a cominciare dal fatto se il nostro campionato gli verrà data o meno una valenza nazionale. Se cosi fosse sarà importante avere anche un protocollo che sarà chiamato a garantire la salute degli atleti ma anche dello staff tecnico. Il tutto senza dimenticare che a giorni ci sarà il nuovo DPCM che òpotrebbe cambiare le carte in tavola». Una volta superata questa fase DPCM permettendo ogni società sportiva sarà poi libera di scegliere se tornare o meno ad allenarsi