Vigor, gioia...Capitale? Rossoblu a Roma contro il Trastevere

Archiviato il primo derby stagionale in campionato, vinto 2-1 contro il Tolentino davanti al pubblico di casa, la Vigor Senigallia cerca gloria nella Capitale, contro un Trastevere indicato da molti come una delle appartenenti alla cerchia delle favorite del girone. Un pieno di punti ma anche di fiducia, quello fatto dalla formazione di mister Clementi contro i cremisi: al di là dell’oggettiva qualità dell’avversario, a rendere complesso il compito c’è anche la gestione di un...pacchetto infortunati il quale continua a restringere il campo delle scelte del tecnico rossoblu. Situazione che si presenterà anche per la sfida in programma domenica al Trastevere Stadium: D’Errico è ancora fermo ai box, così come Pierpaoli nonché Bartolini – match winner del derby – stoppato da un fastidio di carattere muscolare.

L’avversario proposto dal calendario in questo settimo turno ha capitalizzato al meglio i turni casalinghi: tre gare, nove i punti esattamente come le reti siglate, che sommate alle sei in trasferta mettono gli amaranto al primo posto nella graduatoria dei gol fatti. Nell’ultima giornata qualcosa negli ingranaggi realizzativi della squadra di mister Cioci si è però inceppato: primo match all’asciutto e sconfitta di misura sul campo del Vastogirardi, salito così in vetta in compagnia dell’Avezzano corsaro a Chieti. A spingere il Trastevere non ci sarà però solo il desiderio di riscatto, ma anche una nuova pedina nello scacchiere: la dirigenza ha infatti perfezionato l’ingaggio del centrocampista Flavio Santarelli, classe 1995, nell'ultima stagione all'Aprilia con 27 presenze e un gol tra campionato e Coppa Italia. Nel suo vissuto calcistico anche due stagioni in Lega Pro con la Lupa Roma (21 presenze ed una rete) oltre alle esperienze con Anzio, SFF Atletico, Torres, Montespaccato e Cynthialbalonga.

Con l’obiettivo di trovare continuità nel gioco e nei risultati, unita alla consapevolezza che servirà una prova di qualità e carattere al cospetto di una formazione che lo scorso anno duellò con la Recanatese per il vertice del Girone F, la Vigor affronta il match dello Stadium, il cui fischio d’inizio è previsto alle ore 15. La direzione di gara è affidata a Stefano Calzolari della sezione di Albenga – al suo secondo anno in D - coadiuvato dagli assistenti Gianluca Pampaloni e Simone Mino, entrambi di La Spezia.