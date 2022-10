Vigor Senigallia, il riscatto è servito: Tolentino battuto 2-1 nel derby

Riscatto doveva essere e riscatto è stato. La Vigor Senigallia batte il Tolentino 2-1. In rimonta, centrando il secondo successo consecutivo davanti al proprio caloroso pubblico e aggiudicandosi il primo derby stagionale, scegliendo quindi la maniera migliore per dimenticare l’ultima battuta di arresto di Pineto. Mister Aldo Clementi mischia le carte della formazione titolare, complice l’assenza di D’Errico. Il Tolentino risponde con una formazione giovanissima, ma che si conferma come una delle realtà più positive della categoria.

La prima grande occasione arriva al 10’, con Vrioni che irrompe in aria di rigore e da buonissima posizione centra l’esterno della rete. I rossoblu continuano a spingere, è sempre Vrioni a puntare un difensore ospite, vince un contrasto e viene atterrato: grandi proteste dei locali ma per il direttore di gara non è calcio di rigore. Risponde il Tolentino con Vitiello che sfiora il vantaggio con un gran diagonale. A ridosso dell’intervallo, si supera Roberto: la zampata di Massarotti manda in totale controtempo il portiere vigorino, che con un intervento superlativo riesce comunque a sventare il pericolo.

I cremisi passano in vantaggio a inizio ripresa: è il 55’, quando Alagia trova Lattanzi e il fuoriquota pesca il jolly con una bella conclusione che si infila all’incrocio. Il pareggio arriva presto, appena tre minuti più tardi sugli sviluppi di un piazzato: l’invito di Lazzari è provvidenziale, in mischia poi ci pensa capitan Pesaresi a firmare l’1-1. La Vigor continua a spingere e il subentrato Olivi sfiora il vantaggio. Nella ripresa prosegue il pressing dei padroni di casa. Il gol è nell’aria, e si materializza al minuto 83 con Lazzari il quale si accentra dall’out di sinistra, poi serve una palla dolcissima a Bartolini che incrocia e fa esplodere il Bianchelli. Sembra fatta, ma i cremisi creano un’ultima occasione: traversone che riesce a impattare Marcelli, il centrocampista calcia a botta sicura ma la Vigor sventa sulla linea di porta. E’ questa l’ultima emozione, l’ultimo brivido, con le paure che svaniscono al triplice fischio: è festa grande, con i rossoblu che strappano meritatamente 3 punti di platino. La classifica è cortissima, ora bisogna trovare continuità.

Il Tabellino:

VIGOR SENIGALLIA - TOLENTINO 2-1 (0-0 p.t.)

VIGOR SENIGALLIA: Roberto, Tomba (60’ Olivi), Bartolini (90’ Rotondo), Marini, Lazzari, Magi Galluzzi, Kerjota, Baldini, D. Pesaresi (65’ Perri), Pierpaoli (35’ Mancini), Vrioni (75’ Mori). All. Clementi

TOLENTINO: Moro, Adorni, Riberon (86’ Tankuljc), Stefoni, Gori (30’ Rozzi), Nagj, Massarotti, Marcelli, Vitiello (77’ Moscati), Alagia (70’ Tizi), Lattanzi (68’ Giuli). All. Mattoni

ARBITRO: Giordani (Aprilia)

ASSISTENTI: Tasciotti (Latina), Bisco (Roma2)

RETI: 55’ Lattanzi, 58’ D. Pesaresi, 83’ Bartolini