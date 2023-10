Trudo fa respirare la Jesina, blitz dei leoncelli a Tolentino

Boccata d’ossigeno per la Jesina, che al “Della Vittoria” grazie al guizzo di Trudo centra la prima affermazione esterna in campionato, staccandosi dalla zona play-out della graduatoria. Gara ben interpretata dalla formazione leoncella, contro un Tolentino reduce dall’affermazione esterna contro il Chiesanuova ma ancora con un bilancio in “rosso” davanti al proprio pubblico, dove in questo avvio di stagione è riuscito complessivamente a raccogliere un punto in tre apparizioni.

Poco da segnalare in un primo tempo dove il primo squillo è di marca ospite al quarto d’ora, con Trudo che sugli sviluppi di un tiro dalla bandierina di Zandri colpisce di testa non trovando per poco il bersaglio. Risponde il Tolentino a metà frazione con Borrelli, che indirizza la conclusione verso la porta trovando però solo l’esterno della rete; i taccuini si riaprono due giri di lancette più tardi sul tentativo dalla distanza di Giovannini che non ha fortuna, poi più nulla fino al duplice fischio che manda le due squadre negli spogliatoi per il riposo.

Più vivace la ripresa: il confronto viene sbloccato da un’azione personale di Trudo il cui diagonale non lascia scampo ad Orsini. La replica dei cremisi stenta ad arrivare: al 67’ punizione di Frulla murata dalla barriera, al 74’ palla buona per Petrucci ma la difesa leoncella si oppone efficacemente. E così, per trovare l’occasione più ghiotta per riequilibrare la contesa bisogna attendere il minuto 81, su una punizione di Petrucci indirizzata all’incrocio dei pali ma disinnescata provvidenzialmente dai guantoni del bravo Pistola. Botti finali prima del tramonto della sfida: su un’amnesia della retroguardia locale Cordella – dentro da cinque minuti – finisce a tu per tu con Orsini ma manca il colpo del knockout, quindi Nasic si fa cacciare per fallo di reazione lasciando il Tolentino in dieci. E’ il segnale della resa: la Jesina festeggia, il Tolentino resta invischiato nella parte bassa della graduatoria.

Il tabellino:

TOLENTINO-JESINA 0-1 ( 0-0 p.t.)

TOLENTINO: Orsini, Salvucci (60’ Balloni), Tomasetti, Mercurio (62’ Nasic), Marchesan, Greco, Petrucci, Frulla, Bracciatelli (75’ Verdesi), Borrelli (60’ Sejfullai), Moscati. All. Ionni

JESINA: Pistola, Grillo, Giovannini, Garofali (49’ Zagaglia), T. Capomaggio, Lucarini, De Stefano (70’ P. Capomaggio), Zandri, Trudo (77’ Cordella), Nazzarelli, Re. All. Strappini

ARBITRO: Pigliacampo (PU)

ASSISTENTI: Serenellini (AN), Giacomucci (PU)

RETE: 56’ Trudo