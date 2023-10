Osimana stanca, ma solida: regge l'urto del Montecchio ed ottiene un punto prezioso

Finisce a reti bianche la sfida tra K-Sport Montecchio Gallo e Osimana. I ragazzi di mister Stefano Senigagliesi continuano nel loro trend positivo chiudendo l’intesa settimana, tre partite in sette giorni, con uno score di due vittorie e un pareggio. Al cospetto di una buona compagine i “senza testa” non hanno sfigurato: su un campo che sarà ostico per chiunque i giallorossi sono riusciti a mostrare solidità e una buona tenuta mentale, che conferma la crescita della squadra.

Montecchio più propositivo sin dai primi giri di lancette. Già al terzo minuto Eugenio Dominici, il più vispo dei suoi unitamente a Peroni, calcia da fuori ma Santarelli si salva in corner. Dopo qualche istante questa volta è da una percussione di Giovanni Dominici che nasce una buona palla gol, ma Peroni calcia a fil di palo. L’unico sussulto ospite arriva in seguito a corner con un colpo di testa di Mosquera bloccato da Elezaj. A metà della prima frazione da cross di Peroni, capitan Patrizi rischia l’autogol ma è solo corner. Alla mezz’ora Peroni nuovamente pericoloso, ma il suo tiro è nuovamente fuori misura. Gli uomini di Lilli ancora minacciosi al trentacinquesimo con Nobili, che da una punizione di Eugenio Dominici impegna Santarelli. Un minuto dopo Peluso serve Barattini ma prima il suo diagonale viene respinto dalla difesa, poi l’accorrente Eugenio Dominici calcia ma Santarelli c’è.

Al quarantesimo la chance più nitida: guizzo di Peluso, che col mancino serve sotto porta Barattini il quale clamorosamente non coglie la palla. Allo scadere ancora Eugenio Dominici da calcio di punizione fa gridare al goal ma il portiere osimano si salva in corner. La ripresa comincia sulla falsariga del primo tempo, ma le occasioni sono più centellinate. Al primo minuto Peroni in acrobazia non impatta un buon cross di Peluso, al 56’ affondo di Giovanni Dominici che arriva dentro gli undici metri ma si allunga il pallone, mentre a metà tempo Paoli spara alle stelle da ottima posizione dopo che Peluso aveva lasciato sul posto Labriola. Le uniche occasioni ospiti arrivano alla mezz’ora, prima con Labriola che da corner del subentrato Bugaro di testa viene deviato in corner, poi con Buonaventura ma il suo tiro cross viene salvato da Elezaj che manda in corner.

«E’ stata una partita sofferta – afferma Senigagliesi, tecnico dei giallorossi – contro un’ottima formazione. La squadra tra la Coppa e le assenze che ci sono state ha accumulato tanta fatica, nonostante tutto abbiamo invertito la rotta dal punto di vista mentale. I ragazzi non hanno mollato mai contro un avversario di qualità ed è stata una partita tosta dal punto di vista della solidità».

Il tabellino:

K-SPORT MONTECCHIO-OSIMANA 0-0

K-SPORT MONTECCHIO GALLO: Elezaj, Baruffi (85’ Pizzagalli), Del Pivo, G. Dominici, Nobili, Paoli, Peroni, E. Dominici, Barattini (75’ Notariale), Peluso, Torelli. All. Lilli

OSIMANA: Santarelli, Micucci, Fabiani (57’ De Angelis), Calvigioni, Patrizi, Labriola, Triana (52’ Bugaro), Bambozzi, Alessandroni (58’ Tittarelli), Buonaventura, Mosquera. All. Senigagliesi

ARBITRO: Pasqualini (MC)

ASSISTENTI: Principi (AN), Dahou (Jesi)