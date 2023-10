Il Montefano si conferma impenetrabile, il Castelfidardo va in bianco

Il Castelfidardo non sfonda, e col Montefano è solo 0-0. I fidardensi affrontano a muso duro gli ospiti sul terreno del “San Giobbe” di Filottrano, mantenendo in mano il pallino del gioco e permettendo agli ospiti di farsi vivi solo con tentativi dalla distanza. Ai padroni di casa manca però un pizzico di fortuna e nonostante le diverse occasioni create, l’acuto non arriva. La sfida finisce così a reti inviolate, col Castelfidardo che muove la classifica e resta imbattuto ed il Montefano che dal canto suo lo è sul campo, piegato solo dal 3-0 a tavolino seguente al ricorso del Montegranaro accolto dalla giustizia sportiva (i viola avevano schierato un giocatore sotto squalifica con la Juniores regionale), dopo lo 0-0 al triplice fischio.

Il primo tiro in porta è degli ospiti, con Alla da calcio piazzato ed Elisei che alza in corner. Il Castelfidardo comincia a farsi pericoloso al 23’ con un tiro dalla distanza di Rotondo, che però non inquadra il bersaglio. Ci riprova Nanapere al 30’ con una conclusione, nuovamente dal limite dell’area, che stavolta trova però lo specchio della porta. Abbastanza preciso da obbligare l’estremo difensore del Montefano a buttarsi, respingendo la sfera e facendo sfumare l’occasione. Il secondo tempo procede con il Castelfidardo che tiene in mano il pallino del gioco senza però trovare l’ultimo passaggio: al 75’ i padroni di casa spezzano l’equilibrio con Piazze che tenta la conclusione dall’interno dell’area. Dagli spalti i tifosi sognano già il gol ma il palo si inframette tra il Castelfidardo ed i suoi sogni di gloria e la rete sfuma.

«È stata una sfida molto intensa, come la aspettavamo» dice a margine dell’incontro l’allenatore biancoverde Marco Giuliodori. «Abbiamo fatto la partita che dovevamo fare ed ho poco da rimproverare ai miei ragazzi: certo, ci è mancato il gol, e questo è motivo di rammarico perché la squadra ha creato e difeso molto bene».

Il tabellino:

CASTELFIDARDO-MONTEFANO 0-0

CASTELFIDARDO: Elisei, Morganti, Fabbri, L. Nacciarriti, Imbriola, Rotondo, Fossi (60’ Kurti), Miotto, Nanapere (70’ Piazze), E. Nacciarriti, Braconi (90’ Camara). All. Giuliodori

MONTEFANO: David, Calamita, E. De Luca (55’ G. De Luca), Alla, Monaco, Postacchini, Latini (70’ Guzzini), Di Matteo (88’ Cingolani), Papa (76’ Stampella), Palmucci, Bonacci. All. Mariani

ARBITRO: Animento (MC)

ASSISTENTI: Paradisi (PU), Sannucci (MC)