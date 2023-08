Portuali, De Marco ed Angiolani nuovi innesti. Comunicata anche la lista delle amichevoli

E’ ufficialmente cominciata l’avventura dei Portuali Calcio Dorica nella nuova stagione sportiva. La squadra, agli ordini di mister Stefano Ceccarelli e del suo staff, si è ritrovata per dare il via alla fase di preparazione, che condurrà ai primi impegni ufficiali. Come noto, in quest’estate rovente, i Dockers saranno protagonisti di alcune amichevoli da cerchiare in rosso sul calendario. Prima fra tutte, per blasone e categoria, quella con l’Ancona, che è stata riprogrammata per sabato 5 agosto alle 17.30 allo “Spivach” di Cingoli. Savini e compagni si alleneranno fino a venerdì 4 agosto. Sabato 5 il già citato e primo test match di lusso, domenica 6 una giornata di riposo.

Parallelamente alle prime “sudate”, prosegue anche il lavoro della dirigenza. Il club dorico ha infatti comunicato che l’attaccante Gaetano De Marco e il centrocampista Michele Angiolani faranno parte della rosa che parteciperà al prossimo campionato di Promozione 2023/2024. Per De Marco, classe 2003, è un dolce ritorno dopo l’esperienza annuale in Eccellenza al Montefano. L’attaccante, infatti, ha già giocato con i Dockers nella stagione 2021-2022, mettendosi in luce da Under a suon di prestazioni e gol. Calcisticamente è cresciuto con la maglia del Fano. Angiolani, invece, è un classe 2005 e gioca a centrocampo. Arriva dalla Primavera della Recanatese.