Scherzo di...Carnevali: Portuali a corto muso sulla Vigor Castelfidardo

Sofferta, sudata, meritata. È la perfetta sintesi della vittoria per 1-0 dei Portuali Ancona sulla Vigor Castelfidardo. Una vittoria maturata al tramonto della prima frazione con un altro gol di Carnevali. I Dockers approcciano bene la gara e nei primissimi minuti non capitalizzano al meglio le potenziali chance con Carnevali e Lazzarini, abili a sgusciare sulla fascia e a servire in mezzo palloni ghiotti ma respinti dalla difesa. Il gioco è spezzettato, si combatte a centrocampo e le squadre tentano la carta dei contropiedi. La Vigor si fa minacciosa con Michele Santoni sugli sviluppi di un calcio di punizione, la specialità della casa, e Mosca, gran tiro dal limite che finisce di poco a lato. Prima della chiusura di frazione due episodi clou. Il gol annullato a Mascambruni per fuorigioco e, al 43’, la rete di Carnevali che sfrutta una rimessa laterale per trovare la zampata vincente su assist di Lazzarini.

La ripresa si apre sulla falsa riga del primo tempo. L'occasione migliore è per Mascambruni che conclude da buona posizione, ma viene rimpallato. L'ultimo sussulto è per il neoentrato Gioacchini, da corner, che trova sulla sua strada la respinta di Lombardi. Finisce così, con la vittoria dei ragazzi di Ceccarelli che rimangono terzi e francobollati all'Urbania (34 contro 35, ma con il turno di riposto già scontato). Ottimi i segnali dati da un gruppo forte e coeso. E anche quelli dei due nuovi arrivati Moretti e Donzelli, per cui parla un curriculum di spessore, che stanno trovando sempre più minuti e rappresenteranno un valore aggiunto per il prosieguo della stagione.

Il Tabellino:

PORTUALI ANCONA-VIGOR CASTELFIDARDO 1-0 ( 1-0 p.t.)

PORTUALI ANCONA: Tavoni, E. Santoni, Carnevali, Bozzi, Savini, Tonini, Stortoni (51’ Romanelli), Moretti (78’ Rinaldi), Donzelli (71’ Gioacchini), Mascambruni (71’ Severini), Lazzarini. All. Ceccarelli

VIGOR CASTELFIDARDO: Lombardi, Baccarini (70’ Romagnoli), Gasparini, Gioielli (58’ Malaccari), Marconi, M. Santoni, Terrè, Guercio (58’ Ballarini), Altobello (83’ Gasparrini), Mosca, Grayaa (70’ Kante). All. Manisera

ARBITRO: Tasso (MC)

ASSISTENTI: Gasparri (PU), Silenzi (San Benedetto del Tronto)

RETE: 43’ Carnevali