Reti bianche col Valfoglia, per i Portuali un punto all'insegna della continuità

Occasioni da ambo le parti, ma reti che restano inviolate. Questo il riassunto del match del Comunale di Rio Salso, che inaugura il girone di andata del Valfoglia, pericolosamente risucchiato nelle sabbie mobili della zona play-out. E che allunga a quota tre la serie di risultati utili dei Portuali, che mantengono il proprio posto nel podio ed accorciano contestualmente le lunghezze di svantaggio dalla capolista Montecchio, che ha osservato il turno di riposo imposto dal calendario. Occasioni ce ne sono state, ma anche il Valfoglia ne ha avute. E in particolare una, in contropiede, quando stavano per scorrere i titoli di coda. Dunque, a conti fatti, il pari maturato rappresenta un altro punto utile per la continuità e per consolidare la posizione nei quartieri nobili della graduatoria.

Coriacei i Dockers, ma non precisi sotto porta. E comunque bravi ad assorbire le incursioni di Cirulli, abile tecnicamente, che in una circostanza ha calciato alto sulla traversa e in un’altra è stato neutralizzato da Tavoni. Nella ripresa l’occasione più ghiotta del match per i Portuali: sugli sviluppi di un rilancio difettoso del portiere, Carnevali arpiona il pallone e cerca il pallonetto con la palla che esce di pochissimo. Si chiude così, quindi, una sfida equilibrata, preludio ad un fine settimana di stop. Ma il pensiero va comunque all’incontro del...rientro, che opporrà i dorici alla Vigor Castelfidardo, sfida che l’undici di mister Ceccarelli affronterà davanti al pubblico di casa e costituisce a tutti gli effetti uno scontro diretto in chiave play-off.

Il Tabellino:

VALFOGLIA-PORTUALI 0-0

VALFOGLIA: Adebiyi, Morbidi, Scoccimarro, Franciosi, Pagnello, Valler, Paoli (65’ Bernacchini), Marcolini (84’ Carboni), Bartomioli, Cirulli (71’ Palazzi), Aiudi (81’ Hyka). All. Angelini

PORTUALI ANCONA: Tavoni, Rinaldi (81’ Ribichini), Tonini (69’ Donzelli), Moretti (65’ Garuti), Savini, Severini, Morbidoni, Bozzi, Gioacchini, Lazzarini, Carnevali. All. Ceccarelli

ARBITRO: Ciccioli (FM)

ASSISTENTI: Baldisserri (PU), Tayeb (PU)