Portuali-Urbania è un luna-park: due rigori nel finale per l'1-1 conclusivo

Quando i Portuali pregustano una vittoria di platino, col rigore di Mascambruni al minuto 88 a portare avanti i ragazzi di Ceccarelli, l’Urbania – sempre dagli undici metri – pareggia con Fraternali. E così, l’attesa sfida del “Giuliani”, stappata e ripresa nell’arco di quattro minuti, termina in perfetta parità con il punteggio di 1-1. Una gara combattuta, giocata ad armi pari e “sudata” da due formazioni ambiziose che chiudono con un punto a testa. Il quale, in pratica, non muta particolarmente la situazione di classifica. Anche se il Montecchio allunga ancora (in vetta) e il Sant’Orso (quarto) accorcia.

La cronaca della partita nel primo tempo non offre occasioni clamorose, ma nella ripresa trasforma il verde del “Giuliani” nel degno set di un luna park. I Dockers, al solito accorti in difesa, si affidano a pungenti ripartenze e azioni corali ben orchestrate da Moretti in cabina di regia. La prima è sui piedi di Lazzarini, a tu per tu con Ducci dopo una deviazione di Gioacchini: l’estremo difensore ospite è perentorio nell’uscita a sbarrare la strada all’esterno anconetano. L’altra chance, invece, capita a Carnevali che in slalom da sinistra si presenta al tiro, ma Ducci cala il miracolo di giornata e salva il risultato.

L’Urbania, dal canto suo, si fa minacciosa con l’estro di Pagliardini. In una situazione bravo a liberarsi in area, ma bravo è anche Tavoni a dirgli di no in piena zona rossa. Nella seconda, più ghiotta, Pagliardini si fa pescare sul secondo palo, sugli sviluppi di una punizione, e spara: la palla sorvola la traversa. Entriamo così nei minuti finali, quelli da luna park. Carnevali, ancora molto attivo, si procura un calcio di rigore al minuto 87’ grazie ad una classica sgusciata. “Masca”, un minuto dopo, dal dischetto è una sentenza e accarezza il cuoio col mancino per l’1-0 dei Portuali. Palla al centro, i durantini spingono e non ci stanno. Tant’è che – neppure il tempo di esultare – guadagnano un penalty con Ottaviani che il subentrato Fraternali trasforma allo scoccare del 92’. Non c’è più tempo, Portuali-Urbania è storia con il punteggio di 1-1. Gli ospiti rimangono secondi a quota 39, i Dockers a 36, al terzo posto e con il secondo pari di fila in cascina.

Il Tabellino:

PORTUALI ANCONA-URBANIA 1-1 (0-0 p.t.)

PORTUALI ANCONA: Tavoni, Ragni (55’ Romanelli), Carnevali, Bozzi, Savini, Tonini, Lazzarini, Moretti (88’ Rinaldi), Gioacchini (55’ Severini), Mascambruni (90’ Garuti), Donzelli (69’ Santoni). All. Ceccarelli

URBANIA CALCIO: Ducci, Sema, Aluigi (90’ Cantucci), Brisigotti (72’ Bicchiarelli), Giovannelli, Catani, Pagliardini, Paradisi, Ottaviani, Braccioni (90’ Fraternali), Monceri (63’ Franca). All. Omiccioli

ARBITRO: Animento (MC)

ASSISTENTI: Silvestri (AP), Cerca (Jesi)

RETI: 88’ Mascambruni su rig., 92’ Fraternali su rig.