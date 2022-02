Castelfidardo, esame al "Riviera delle Palme" contro il Porto d'Ascoli

Il Castelfidardo a caccia della vittoria. I fidardensi, dopo il buon pari nell’ultimo turno contro il Vastogirardi, sono impegnati in trasferta contro il Porto d’Ascoli. Un test impegnativo per i biancoverdi, che cercano tre punti preziosi per invertire la rotta e provare a scalare posizioni di classifica. L’avversario di turno ha ottenuto tre pareggi nelle ultime quattro uscite, anche se rimane una formazione completa con alcuni giocatori di livello oltre a vantare una buona solidità difensiva. Servirà il miglior Castelfidardo per cercare di ottenere quella vittoria che manca ormai da troppo tempo al gruppo biancoverde, di cui non fanno più parte dal alcuni giorni Nicolò De Cesare, Cristiano Sprecacè ed Alessio Palladini.

«Affronteremo una squadra che sta facendo molto bene in questo scorcio di stagione – commenta l’allenatore della formazione fidardense, mister Manolo Manoni – in quello che è il suo primo anno nella categoria. E’ un collettivo di valore, con l’entusiasmo iniziale che li ha aiutati molto, anche se ora si sono confermati a certi livelli. E’ un avversario difficile da affrontare, ben allenato, ma in settimana ci siamo compattati più del solito lavorando molto sull’obiettivo che è quello di dare continuità di risultati, grazie anche a delle prestazioni importanti dal punto di vista mentale, dell’atteggiamento e dell’abnegazione».

Calcio d’inizio domani alle ore 14.30 al “Riviera delle Palme” di San Benedetto del Tronto. Dirige l’incontro il signor Emanuele Bracaccini di Macerata.