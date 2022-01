Castelfidardo-Vastogirardi, il commento dei due tecnici

Al “Mancini” prende forma uno 0-0 che soddisfa sia Castelfidardo che Vastogirardi. I fidardensi interrompono il digiuno di punti tornando a muovere una classifica che li vede sistemati nella parte centrale, mentre la formazione molisana dà continuità alla striscia di risultati positivi interrotti dopo i rinvii di alcuni incontri e la seguente inattività legata allo stop imposto dalla Federazione al torneo.

«Siamo riusciti ad interrompere questo trend negativo – afferma il tecnico della compagine biancoverde, Manolo Manoni – nonostante le comprensibili difficoltà iniziali, perché un gruppo così giovane sentiva comunque il peso di quattro sconfitte consecutive. Però con il prosieguo dell’incontro siamo cresciuti al cospetto di una squadra forte, ben organizzata, che siamo riusciti a limitare a parte una piccola disattenzione in difesa che poteva costarci cara. E poi ci abbiamo provato, fino alla fine, procurandoci buone occasioni anche se la palla non è entrata, ma i ragazzi hanno però dando un’ulteriore dimostrazione di poter stare in questa categoria, e non finirò mai di ringraziarli per l’applicazione e l’impegno che mettono ogni giorno, finalizzato a crescere ed a maturare con il giusto atteggiamento sia in allenamento che in partita».

«Dopo uno stop così prolungato temevo l’inizio dell’incontro – spiega l’allenatore del Vastogirardi, Fabio Prosperi – perché riprendere il ritmo dopo essere stati fermi per così tanto tempo poteva crearci qualche problema, invece i ragazzi sono stati bravi al cospetto di un ottimo Castelfidardo che ha saputo metterci in difficoltà ed è stato bravo a soffrire quando abbiamo spinto sfiorando in alcune circostanze il gol. E’ stata comunque una bella partita disputata in campo, non me ne voglia nessuno, dove giocare era davvero quasi impossibile: ci siamo dati battaglia, ci siamo...menati, e usciamo con un ottimo punto contro un’ottima squadra che per me è da considerare in salute nonostante le difficoltà di quest’ultimo periodo, perché vincere qui non è affatto semplice, e lo dimostrano Fiuggi e Notaresco che hanno dovuto penare per portare a casa l’intera posta in palio».