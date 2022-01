Castelfidardo, primo punto del 2022: 0-0 interno col Vastogirardi

Finisce a reti inviolate la sfida tra il Castelfidardo e il Vastogirardi dopo 90 minuti di battaglia in mezzo al campo. Un punto prezioso che interrompe il digiuno di risultati per i fidardensi, soprattutto dopo le ultime due sconfitte in questo avvio di 2022. I biancoverdi si presentano a questo appuntamento cruciale per la stagione con qualche defezione, infatti oltre al capitano Bracciatelli, manca anche Marcelli, entrambi fuori per squalifica. Esordio dal primo minuto per Cusimano, gradito ritorno il suo con la casacca biancoverde dopo la parentesi di questa prima parte di stagione all’Urbania.

Inizio coraggioso per i padroni di casa che si spingono subito in avanti: al 9′ bel cross dalla sinistra di Mataloni, non ci arriva per poco Perkovic da buona posizione, mentre sul rovesciamento di fronte è Guida da sinistra, dal limite dell’area, ad impegnare Demalija che devia in angolo. Al 29′ ancora pericoloso il Castelfidardo su calcio d’angolo battuto da sinistra, la palla arriva a Morganti che con un bel tiro al volo non trova lo specchio di porta. La partita si mantiene equilibrata, con gli ospiti che mostrano una buona organizzazione di gioco mentre i fidardensi provano a colpire in contropiede.

Avvio di secondo tempo con gli stessi 22 in campo. Parte forte il Castelfidardo che impegna l’estremo difensore ospite: azione su corner da destra, colpo di testa a botta sicura di Gega con Di Stasio che si fa trovare pronto. Guida mostra tutta la sua classe al quarto d’ora della ripresa, ottimo stop dalla sinistra, si porta la palla dentro l’area di rigore ma trova Demalija pronto a difendere i propri pali. Azione clamorosa all’80’ per i padroni di casa, con Braconi che sfrutta un rimpallo e che si trova per ben due volte davanti a Di Stasio ma non riesce a concretizzare da ottima posizione grazie ai riflessi dell’estremo difensore. Finale di partita con i fidardensi che ci provano a sbloccare una partita giocata prettamente a metà campo ma il risultato non cambia ed il triplice fischio finale manda definitivamente le squadre negli spogliatoi sullo 0-0.

Il Tabellino:

CASTELFIDARDO – VASTOGIRARDI 0-0

CASTELFIDARDO: Demalija, Morganti (84′ Daniello), Baraboglia, Gega, Mataloni, De Cesare (76′ Hoxha), Cusimano, Fermani, Braconi, Perkovic (86′ Palladini), Cardinali. All. Manoni

VASTOGIRARDI: Di Stasio, Montuori, Ruggeri, Secondo (61′ Donatelli), Alagia, Irace, Guadalupi, Prado (70′ Mazzeo), Guida (91′ Gargiulo), Salatino (88′ Buglia). All. Prosperi

ARBITRO: Cerea (BG)

ASSISTENTI: Cossovich (VA), Ercolani (MI)