La Passatempese non si sblocca: altro 0-0 (con brividi) contro il Corridonia

La Passatempese prosegue nel suo…andamento lento, in un 2023 che fino a questo momento non ha fatto registrare vittorie. L’ultimo acuto dei gialloblù risale infatti al 17 dicembre, giorno del blitz sul campo del Castel Di Lama, mentre per trovare l’ultima affermazione casalinga è necessario retrocedere di altre tre settimane (2-1 al Monticelli). Lo 0-0 maturato col Corridonia fa peraltro tirare un robusto sospiro di sollievo alla squadra di Menghini, considerando che gli ospiti hanno sfiorato il colpaccio rischiando di uscire dal “Gallo” con l’intera posta in palio, dando continuità ad un periodo positivo che li ha visti anche fare il pieno in trasferta nello scontro diretto col Castel Di Lama.

Il match non ha riservato particolari emozioni, complice anche la paura di perdere: molti gli errori da ambo le parti ed oggettivamente poche le occasioni da annotare. La Passatempese non punge – e fatica a trovare la via del gol, appena due quelli segnati nel nuovo anno – e nel finale suda freddo: sono addirittura due le occasioni clamorose capitate sui piedi di Messi nei minuti conclusivi, una delle quali disinnescata da una difensore che ha respinto sulla linea. Ed alla fine il punto preso assume i contorni di prezioso bottino, in vista del delicato match in programma tra una settimana sul campo della Cluentina.

Il Tabellino:

PASSATEMPESE-CORRIDONIA 0- 0

PASSATEMPESE: Strappini, Esposito, Stacchiotti, Capomagi (77’ Lorenzini), Mandolini, Stortoni, Simoncini (84’ Montesi), Cavezzi (57’ Zannini), Ferreyra, Martiri, Mihaylov (57’ Catena). All. Menghini

CORRIDONIA: Fall, Keci, Del Moro, Ciucci, Romagnoli, Bigoni, G. Garbuglia, Piccinini, Ogievba (75’ Messi), Ruzzier (75’ Ripa), Emiliozzi (46’ M. Garbuglia). All. Cantatore

ARBITRO: Cocci (AP)

ASSISTENTI: Santucci (MC), Bilò (AN)