Passatempese, altro scivolone: Pantone dà...colore al Trodica

Al “San Francesco” di Morrovalle il Trodica dà conferma del suo eccellente momento piegando 2-1 la Passatempese. Una partenza lanciatissima nel girone di ritorno (dieci punti nelle prime quattro gare) permette alla formazione di Busilacchi di issarsi fin sul gradino più basso del podio che condivide con il Monturano. Scivola giù invece la squadra osimana, che nel 2023 non ha ancora vinto – ultima affermazione che risale a metà dicembre col blitz a Castel di Lama – e vede avvicinarsi il drappello di squadre ricomprese nella zona play-out della graduatoria.

Partono meglio i padroni di casa, subito pericolosi con Monserrat: l’iniziale predominio territoriale sfocia nella rete del vantaggio, realizzata al quarto d’ora su perfetto suggerimento di Cingolani da Frinconi, il quale sarà costretto per infortunio ad alzare bandiera bianca prima del duplice fischio. Il Trodica prende con decisione in mano le redini del match, e spinge alla ricerca del raddoppio, ma nei minuti finali viene raggiunta sull’1-1: il neo entrato Vipera colpisce con il braccio il pallone sugli sviluppi di una punizione generosa assegnata agli ospiti: dal dischetto va Stortoni che sigla l’1-1 con cui le due squadre vanno negli spogliatoi.

I gialloblù di Menghini approcciano meglio ai secondi 45’, ma restano subito in dieci per effetto del secondo giallo mostrato a Polidori. Il Trodica non approfitta subito della superiorità numerica, suda freddo sul tentativo di Simoncini che non va a buon fine, ma poi prende progressivamente possesso del match. Che viene deciso dall’ingresso di Pantone, il quale alla mezz’ora della ripresa raccoglie una respinta di testa di Mandolini e mette nel sacco il pallone del 2-1. I locali provano a mettere al sicuro i tre punti ma difettano di precisione, il generoso forcing degli ospiti è improduttivo ed al triplice fischio i padroni di casa possono festeggiare.

Il Tabellino:

TRODICA-PASSATEMPESE 2-1 (1-1 p.t.)

TRODICA: Fatone, Ciccalè, Berrettoni, Porfiri, Monserrat, Perfetti (56’ Pantone), Frinconi (40′ Vipera), Cartechini, Cingolani, Moriconi, Ciccarelli (74’ Prosperi). All. Busilacchi

PASSATEMPESE: Strappini, Esposito, Polidori, Capomagi (84’ Cavezzi), Mandolini, Stortoni, Simoncini (58’ Catena), Zannini, Ferreyra, Martiri, Mihaylov (52’ Stacchiotti). All. Menghini

ARBITRO: Denti (PU)

ASSISTENTI: Silvestri (AP), Baldoni (AN)

RETI: 15’ Frinconi, 44’ Stortoni su rig., 77’ Pantone