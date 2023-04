Urbania, cinismo da tre punti contro un Osimo Stazione che non demerita

Una generosissima Osimo Stazione Conero Dribbling tiene testa per quasi l’intera gara alla corazzata Urbania, che si dimostra ancora una volta squadra cinica e spietata, espugnando il Bernacchia 2-1 e rendendo amaro l’esordio in panchina di mister Marco Michettoni . L’avvio di gara è di marca ospite, sebbene il primo concreto pericolo per la porta avversaria arrivi con un’iniziativa di Polenta. Gli ospiti passano in vantaggio al 13’ con Giovannelli Fraternali, abile a sfruttare una serie di rimpalli in area di rigore. I locali rispondono colpo su colpo e impattano al 20’ con Mazzocchini, che regala l’1-1 ai suoi. L’Urbania reagisce immediatamente, Giovannelli Fraternali sfiora la doppietta, poi è a Pagliardini a sciupare il pallone del 2-1. Sorpasso che trova la Stazione con Nanapere ma che viene immediatamente annullato per una posizione irregolare di Polenta. Lo stesso tandem confeziona l’ultima occasione del primo tempo, non trovando però la via del gol.

Nella ripresa, subito attimi di apprensione e paura: Bonifazi finisce a terra dopo uno scontro fortuito, gioco sospeso per una decina di minuti, ingresso della barella e sostituzione per l’estremo difensore locale, che comunque saluta il pubblico tranquillizzando i presenti. L’episodio spezza un po’ le gambe alla Stazione, ansiosa per le condizioni del suo portiere. Tempo di ripartire, Pagliardini conquista un penalty, perfettamente realizzato da Braccioni ed è 2-1 Urbania. Altro episodio decisivo qualche istante dopo, con Premi che rimedia il secondo giallo ed obbliga l’Osimo Stazione a disputare la seconda metà della ripresa in inferiorità numerica. I biancoverdi ci provano comunque fino alla fine, ma l’Urbania regge l’urto e sfiora in contropiede il tris. Al triplice fischio i ferrai si leccano le ferite, ma sono vivi più che mai.

Il Tabellino:

OSIMO STAZIONE-URBANIA 1-2 (1-1 p.t.)

OSIMO STAZIONE CONERO DRIBBLING: Bonifazi (61’ Bottaluscio), Ascani (66’ Sampaolesi), Douglas, Staffolani, Premi, Ippoliti, Bah, Amoabeng (66’ Masi), Mazzocchini (66’ Gelli), Nanapere, Polenta (84’ Ramos). All. Michettoni

URBANIA: Ducci, Sema, Aluigi, Giovanelli, Rossi (55’ Cantucci), Temellini, Pagliardini, Paradisi, Ottaviani (65’ Fraternali), Braccioni, Franca (46’ Monceri). All. Omiccioli

ARBITRO: Pigliacampo (PU)

ASSISTENTI: Cerca (Jesi), Meo (MC)

RETI: 3’ Giovannelli, 20’ Mazzocchini, 63’ Braccioni su rig.