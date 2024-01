Osimo Stazione, brutto scivolone al "Bernacchia": un cinico Mondolfo cala il tris

Squadra in casa

Squadra in casa Osimo Stazione

Avvio d’anno da dimenticare per l’Osimo Stazione Conero Dribbling. Al “Bernacchia-Asa Arena” i biancoverdi incappano nella quinta sconfitta interna stagionale: l’Atletico MondolfoMarotta si impone 3-0 tornando a muovere la classifica dopo una sequenza di quattro sconfitte consecutive.

Pronti, via e sono subito gli ospiti a festeggiare, approfittando di un’imprecisione locale: Paolini si fa trovare pronto e sblocca il punteggio. I ferrai provano a reagire e al 26’ Pesaresi, ben servito da Masi, ha fra i piedi la palla del potenziale pareggio, ma centra in pieno il volto di Montesi. La squadra di mister Michettoni spinge, ma sono ancora gli avversari a gioire allo scadere del primo tempo, quando Marconi dal limite trova la deviazione determinante che spiazza Bottaluscio, siglando la rete del 2-0 con cui le squadre vanno negli spogliatoi per l’intervallo.

Camilloni, al rientro dagli spogliatoi, è insidioso su calcio da fermo, ma il portiere del MondolfoMarotta respinge. Al 55’, l’episodio che di fatto chiude il match: l’arbitro annulla per fuorigioco la rete di Giuliani, fra le proteste biancoverdi, e sul capovolgimento di fronte Rragami trova il 3-0. I ferrai si gettano in avanti senza però produrre azioni di rilievo ed il triplice fischio certifica l’ottavo passo falso stagione dell’Osimo Stazione, sempre ancora nella zona play-out della graduatoria.

Il Tabellino

OSIMO STAZIONE-ATLETICO MONDOLFOMAROTTA 0-3 (0-2 p.t.)

OSIMO STAZIONE CONERO DRIBBLING: Bottaluscio, Masi, Coppi Markiewicz (29’ Caruso), Staffolani, Pizzuto, Marini (46’ Strologo), Gyabaa Douglas, Karalliu (46’ Giri), Pesaresi (85’ Lassi), Camilloni, Gelli (46’ Giuliani). All. Michettoni

ATLETICO MONDOLFOMAROTTA: Montesi, Pacenti (67’ Creatore), Gregorini, Morganti, Tamburini, Scrosta, Orciani (45’ Marino), Marconi, Paolini, Pantaleoni (57’ Tiriboco), Rragami. All. Spuri

ARBITRO: Alfonsi (San Benedetto del Tronto)

ASSISTENTI: Federici (AP), Giannoni (PU)

RETI: 8’ Paolini, 45’ Marconi, 55’ Rragami