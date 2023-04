Osimana, contro il Fossombrone un "all-in" per garantirsi i play-off

Ultima fatica della regular season per l’Osimana davanti al proprio pubblico, in un match che sarà determinante per capire se questa sarà anche l’ultima apparizione dei giallorossi al “Diana”. Quella contro il Fossombrone seconda forza del torneo costituisce infatti una sorta di ultima chiamata per ambedue le squadre: i padroni di casa, al momento fuori dalla zona play-off a 180’ dalla conclusione del campionato, devono fare bottino pieno per rilanciarsi e trovare collocazione nella griglia degli spareggi promozione. Cosa che, invece, non vorrebbero fare gli ospiti, i quali sono staccati di una lunghezza dalla vetta della graduatoria – occupata dall’Atletico Ascoli – e dovranno sfruttare queste ultime due gare per dare l’assalto al primo posto.

«Sarà una partita dura, ma questo lo dice già la classifica – dice Lucio Micucci, centrocampista dell’Osimana – in quanto loro devono vincere altrimenti l’Atletico Ascoli potrebbe guadagnare la vittoria in campionato. Ma anche per noi sarà importante: portare a casa l’intera posta in palio significherebbe assicurarsi i play-off ad una giornata dalla fine. Cercheremo di fare il massimo per prendere i tre punti». E non potrebbe essere altrimenti, specialmente ora che mancano soltanto due gare alla fine. «Sono due finali – conferma Micucci – e per quanto ci riguarda vogliamo arrivare ai play-off a tutti i costi». Il centriocampista è reduce da da un brutto infortunio che l’ha tenuto lontano dall’erba del “Diana” per diverse settimane. «E’ stato brutto – confessa – ma ora, per fortuna, ho messo tutto alle spalle. Sono riuscito a rientrare perfino prima del previsto grazie all’aiuto ed al supporto dei tecnici e della società, ed ora sono pronto per aiutare la squadra in questo rush finale».