Eccellenza, il programma della ventinovesima giornata

In Eccellenza si gioca la penultima giornata, che impone la contemporaneità degli incontri ma che potrebbe anche emettere gli ultimi verdetti stagionali, relativi al primo posto ed alla retrocessione (dopo la matematica discesa in Promozione dell’Atletico Porto S.Elpidio). Cominciando dalla vetta, i riflettori sono puntati sul Velodromo Monticelli dove la capolista Atletico Ascoli, imbattuta tra le mura amiche, deve difendere il punto di vantaggio in graduatoria nel match contro un Castelfidardo che conserva ancora speranze di salvarsi direttamente. In caso di vittoria, i piceni potrebbero festeggiare qualora il Fossombrone – impegnato al “Diana” contro l’Osimana – commetta un passo falso.

In coda, il Marina è a caccia dell’impresa sul campo di un Atletico Gallo in bagarre per la conquista della terza piazza – ma anche la seconda non è, in teoria, sfumata – insieme ad un Montefano il quale ospita un Urbino obbligato a non perdere, per non dare addio alle residue speranze di rientrare nella top 5. In caso di sconfitta dei biancazzurri di Mariani, c’è il rischio di una retrocessione diretta senza passare per i play-off qualora facessero risultato pieno sia il Chiesanuova sul campo del Fabriano Cerreto terzultimo e il Castelfidardo ad Ascoli. Da capire, invece, quanto inciderà la differenza di motivazioni negli incontri tra la Sangiustese in procinto di tagliare il traguardo salvezza ed una Jesina già con la testa alla prossima stagione, e tra un Azzurra Colli a sgomitare per uno slot negli spareggi promozione ed un Valdichienti che appare invece tagliato fuori dalla lotta. Chiude il programma la sfida tra Maceratese e l’Atletico Porto S.Elpidio. Di seguito il quadro completo della ventinovesima giornata:

domenica 16 aprile ore 16, 30 :

Atletico Gallo – Marina

Atletico Ascoli – Castelfidardo

Fabriano Cerreto – Chiesanuova

Montefano – Urbino

Osimana – Forsempronese

Maceratese – Atletico Porto S.Elpidio

Sangiustese – Jesina

Valdichienti Ponte – Atletico Azzurra Colli