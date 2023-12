Castelfidardo, finalmente i tre punti: i biancoverdi sbancano Montegiorgio

Il Castelfidardo torna alla vittoria e lo fa con pieno merito sbancando il campo del Montegiorgio per 1-0. I fidardensi interrompono così la striscia di pareggi dell’ultimo periodo (ben sette consecutivi, dieci dall'inizio del torneo), conquistando tre punti preziosi per il morale e la classifica. Mister Marco Giuliodori si presenta all’appuntamento senza lo squalificato Fabbri, con Cannoni che rileva la fascia da capitano. Buon avvio per i fisarmonicisti che passano subito in vantaggio: minuto 7, punizione tagliata di Cannoni con Morganti che trova la girata di testa vincente per l’1-0. I biancoverdi tengono in mano il pallino del gioco anche se i locali ci provano al 16’ con una punizione ma Schirripa è attento.

Il Castelfidardo è ancora pericoloso al 22’ con Miotto che dal limite dell’area fa partire un fendente che si stampa sul palo. I fidardensi si fanno vivi allo scadere di primo tempo con Braconi ma la sua conclusione è debole. Alla ripresa delle ostilità i padroni di casa cercano di aumentare il forcing offensivo ma i biancoverdi reggono bene l’urto e trovano uno Schirripa reattivo su una punizione molto insidiosa. Il Castelfidardo avrebbe l’opportunità per chiudere i conti al 74’ ma Fossi, da buona posizione, manca di precisione. Finisce così con il meritato successo per i fisarmonicisti.

«Finalmente è arrivata la vittoria che aspettavamo da tanto – afferma il tecnico della formazione biancoverde, Marco Giuliodori – e ce la siamo meritata, su un campo difficile. Avevamo di fronte una squadra che ha lottato dal primo all’ultimo secondo ma siamo stati bravi a passare in vantaggio subito. Poi siamo stati un po’ sfortunati nel non chiudere la partita: nella ripresa il Montegiorgio ha provato a riaprire il match ma siamo stati bravi a reggere l’urto e a non correre grossi pericoli. L’importante era portare a casa il risultato pieno e ci siamo riusciti».

Il Tabellino:

MONTEGIORGIO-CASTELFIDARDO 0- 1 (0 - 1 p.t.)

MONTEGIORGIO: Forconesi, Diakhaby, Marcattili, Greco, Rosa, Rossini (46’ Maranesi), Verdesi, Zancocchia, Petrarulo (46’ Capparuccini), Bardeggia, Milozzi (76’ Vignaroli) All. Vagnoni

CASTELFIDARDO: Schirripa, Morganti, Fossi, Cannoni, Imbriola, Rotondo, Pedini (61’ Fabiani), Miotto, Nanapere (78’ L. Nacciarriti), Guella, Braconi All. Giuliodori

ARBITRO: Malascorta (Jesi)

ASSISTENTI: Marchei (AP), Caporaletti (MC)

RETE: 7’ Morganti