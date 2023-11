Castelfidardo, doccia gelata allo scadere: Mancini salva la Maceratese

Pari e rimpianti per il Castelfidardo, che torna da Macerata con un punto dopo aver accarezzato il successo, sfumato al tramonto del derby. Il match dell’Helvia Recina si chiude col punteggio di 1-1 e lascia tanto amaro in bocca ai biancoverdi, a cui non è bastata una prova convincente al cospetto di una squadra con individualità importanti, per ottenere tre punti preziosi. E pensare che il match ha visto per larghi tratti i ragazzi di mister Marco Giuliodori tenere bene il campo, con personalità e carattere, fin dalle prime battute. Al 19’ Nanapere colpisce l’esterno della rete, mentre Nacciarriti sfiora il gol con una carambola che chiama Gagliardini all’intervento in corner. La Maceratese non punge e alla mezz’ora l’equilibrio viene spezzato dal siluro di Kurti che non lascia scampo all’estremo difensore biancorosso, volato a deviare un traversone di Nanapere sfuggito a Martedì. I fidardensi sfiorano il raddoppio con un centro di Nanapere che non trova la deviazione vincente di Kurti. Si va al riposo lungo con i fisarmonicisti meritatamente avanti nel punteggio.

Avvio di ripresa con Nanapere protagonista, che però alza troppo la mira, mentre i locali si fanno vivi per la prima volta al 53’ con il colpo di testa di Minnozzi messo in corner da Schirripa. Il Castelfidardo comunque tiene in mano il pallino del gioco e sfiora al 67’ il raddoppio con il colpo di testa di Piazze, disinnescato da un prodigioso intervento di Gagliardini. Proteste locali all’81’ per una trattenuta su Perri in area di rigore biancoverde ma l’arbitro lascia correre. Quando la vittoria sembra alla portata dei fidardensi arriva la doccia gelata al 90’: uscita a vuoto di Schirripa che spiana la strada al pareggio dei locali messo a segno da Mancini. Per il Castelfidardo arriva un amaro pareggio, si allunga invece la striscia di risultati utili consecutivi dei biancorossi – arrivata a quota sette – e l’imbattibilità del suo mister Dino Pagliari, senza sconfitte dal suo arrivo sulla panchina della “Rata”.

Il Tabellino:

MACERATESE-CASTELFIDARDO 1 -1 ( 0 -1 p.t.)

MACERATESE: Gagliardini, Iulitti (46’ Luciani), Martedì (68’ Mancini), Strano, Sensi, G. Pagliari (46’ Massei), Di Ruocco (46’ D’Ercole), Tortelli, Perri, Minnozzi, Cirulli (68’ Chimezie). All. D. Pagliari

CASTELFIDARDO: Schirripa, Morganti (72’ Pedini), Fabbri, Cannoni (89’ L. Nacciarriti), Fabiani, Rotondo, Kurti, Miotto, Piazze (80’ Andreucci), E. Nacciarriti (72’ Guella), Nanapere (62’ Braconi). All. Giuliodori

ARBITRO: Ricciarini (PU)

ASSISTENTI: Bilò (AN), Di Tella (AN)

RETI: 30’ Kurti, 90’ Mancini