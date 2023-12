Il Castelfidardo costruisce, ma non graffia: con l'Urbania decimo pareggio in campionato

Il Castelfidardo non riesce a sfondare e contro l’Urbania colleziona il decimo pareggio in campionato. Lo 0-0 conclusivo è l’epilogo di un match equilibrato in cui i fidardensi non sono riusciti a essere precisi sotto porta, e che permette ai fidardensi di continuare a muovere la graduatoria. Il primo squillo del confronto arriva al minuto 11 con la coppia Zingaretti – Nouri dell’Urbania che trova lo spazio per un tentativo dall’area piccola ma viene fermati prontamente da Schirripa. La risposta del Castelfidardo arriva il minuto successivo, al 12’: Imbriola prova la conclusione ravvicinata ma viene fermato da Stafoggia. Ancora Urbania pericolosa al 26’ con un’iniziativa di Diene che riceve da Zingaretti e trova lo specchio della porta dall’area piccola: dagli spalti c’è solo l’illusione del gol in quanto l’intervento di Cannoni, a salvare sulla linea di porta, è provvidenziale. Occasione mancata per Fabbri al 31’: una punizione dal limite dell’area vola alta sulla traversa e non cambia le sorti del gioco. La risposta a questo secondo assedio arriva al 40’ e porta la firma di Nanapere. L’occasione è ottima: l’attaccante biancoverde ottiene la palla all’esterno dell’area di rigore e non ha nessuno davanti a sé se non il portiere, ma la mira non è buona e la palla sorvola la traversa.

Il secondo tempo cala di ritmo ed intensità. Qualcosa si muove col presunto rigore richiesto dai fidardensi al 60’ su Guella ma arbitro non è dello stesso avviso. Al 61’ il Castelfidardo ci riprova con Kurti che riceva dal centrocampo una palla di Nanapere e tira dal limite dell’area alzando però troppo la mira. Di nuovo il Castelfidardo al 64’: Nanapere tenta la conclusione dal bordo campo, idea buona ma Carnesecchi respinge. Il Castelfidardo si riaccende all’84’ con Andreucci, ma a difettare è ancora una volta la precisione e la palla finisce alta sull’incrocio dei pali. Cinque minuti di recupero, quindi triplice fischio: le reti al “Mancini” restano bianche.

Il Tabellino:

CASTELFIDARDO-URBANIA 0-0

CASTELFIDARDO: Schirripa, Morganti (71’ Pedini), Fabbri, Cannoni, Imbriola, Rotondo, Kurti (71’ Andreucci), Miotto, Piazze (48′ Braconi), E. Nacciarriti (58’ Guella), Nanapere. All. Giuliodori

URBANIA: Stafoggia, Aluigi, Salvi, Dal Compare, Marengo (22’ Catani), Giovannelli Fraternali, Nouri (67’ Cantucci), Carnesecchi, Diene (76’ Nunez), Zingaretti, Sema. All. Omiccioli

ARBITRO: Cacchiarelli (San Benedetto del Tronto)

ASSISTENTI: Persichini (MC), Silenzi (San Benedetto del Tronto)