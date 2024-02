Pierandrei guida la rimonta del Marina, l'Osimo Stazione crolla nella ripresa ed è ancora sconfitto

L’Osimo Stazione non riesce a preservare l’1-0 maturato al termine dei primi 45 minuti, e subisce la rimonta del Marina che nella ripresa accelera e davanti ai suoi tifosi si impone per 3-1. Il gol di Giuliani al 6’ minuto non basta agli uomini di mister Busilacchi, che nel secondo tempo soffrono la velocità e l’intensità di gioco dei padroni di casa, che portano a casa i tre punti rafforzando il quinto posto in graduatoria. L’avvio dei ferrai è ottimo, considerando il tasso tecnico degli avversari, e produce quasi subito il vantaggio di Giuliani che, ben lanciato in profondità, calcia di prima intenzione beffando Ricci. Forcing dei locali ma la retroguardia biancoverde non si scompone e respinge al mittente ogni assalto.

Nella ripresa si fa vedere subito il Marina con Carloni, Bottaluscio risponde presente. Il pari è siglato da Testoni al 56’ che in inserimento deposita la sfera sul fondo della rete. Ora i padroni di casa spingono ancora più forte e creano non poche difficoltà alla Stazione, che comunque ci prova con Staffolani dal limite. Il 2-1 è opera del neo entrato Pierandrei che riceve al centro dell’area e insacca. L’intensità dei padroni di casa aumenta ulteriormente ed a due minuti dal termine l’arbitro giudica fallosa la trattenuta in area di Rinaldi su Pierandrei, che si presenta sul dischetto di rigore. Il suo tiro dagli undici metri viene respinto da Bottaluscio, che non può però nulla sulla ribattuta dell’attaccante del Marina. Finisce 3-1, l’Osimo Stazione scivola pericolosamente al terzultimo posto in classifica.

Il Tabellino:

MARINA-OSIMO STAZIONE 3-1 (0-1 p.t.)

MARINA: Ricci, Medici (75’ Gagliardi), Maiorano, Rossetti, Giovagnoli, Carloni (56’ Cucinella), Gregorini (71’ Sabbatini), Testoni, Piermattei (50 Pierandrei), Nacciarriti, Rossini (81’ Gabrielli). All. Giorgini

OSIMO STAZIONE CONERO DRIBBLING: Bottaluscio, Masi, Caruso (75’ Coppi), Rinaldo, Pizzuto, Kaba, Gyabaa (85’ Mazzocchini), Polenta (76’ Ippoliti), Giuliani, Staffolani, Camilloni. All. Busilacchi

ARBITRO: El Mouhsini (PU)

ASSISTENTI: Bilò (AN), Federici (AP)

RETI: 7’ Giuliani, 56’ Testoni, 73’ e 88’ Pierandrei