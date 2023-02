Maceratese all'inglese: D’Ercole e De Iulis piegano il Fabriano

Scontro diretto importante nella lotta per la salvezza, ma anche sfida tra due formazioni che le ultime uscite avevano etichettato come “in salute”. Il match dell’Helvia Recina premia la Maceratese, che porta a quattro la serie di risultati utili in campionato (e sale a nove il bottino di punti nelle ultime cinque gare interne) e costringe il Fabriano a frenare, dopo le nove lunghezze in cassaforte nel breve volgere di otto giorni la scorsa settimana. Gara tenuta sempre in mano dai biancorossi, costretti nella prima frazione a rinunciare per infortunio a Tortelli e Nicolosi e riusciti poi nella ripresa a sbloccare il risultato, giusto premio per una condotta di gara ben diversa da quella rinunciataria messa in atto dai “cartai”, praticamente mai pericolosi nell’arco dell’intero confronto.

Pronti via e si comincia subito con la botta di Tortelli che dà solo l’illusione del gol, mentre al 12’ un piazzato di De Iulis dalla lunga distanza obbliga Santini alla prodezza in volo. Ma a quello che sembra un invitante antipasto non fa seguito il piatto forte: la Maceratese colleziona corner – saranno otto – e prova più che altro dalla distanza a trovare la via del gol che però non arriva. E così, prima del duplice fischio, c’è da registrare solo una sberla di Massei che fa terminare la sfera sopra la traversa. La ripresa è ancora nel segno dei padroni di casa, che alzano troppo la mira prima al 48’ con l’inzuccata in tuffo di Casimirri, quindi al 52’ con il tentativo di D’Ercole, il quale però si rifarà poco dopo indovinando un preciso diagonale che buca Santini per l’1-0 dei biancorossi.

La reazione del Fabriano Cerreto non c’è, a differenza della verve della “Rata” che prova subito a doppiare il colpo inferto ma trova in due circostanze Santini pronto a ribattere. E’ ancora la formazione di Amadio a graffiare, al 75’ su combinazione Iulitti-De Iulis ed il tiro di quest’ultimo che scheggia la parte esterna del palo. Il gol della sicurezza prende forma poco prima del 90’: ancora Santini a dire di no, stavolta a Mosca, ma la sfera raccolta da Pagliari viene recapitata a De Iulis il quale timbra il raddoppio, mette in ghiaccio i tre punti sigillando un’affermazione meritata.

Il Tabellino:

MACERATESE-FABRIANO CERRETO 2-0 ( 0-0 p.t.)

MACERATESE: Santarelli, Iulitti, Casimirri, Strano, Nicolosi (41’ Massini), Misin, Pagliari, D’Ercole (78’ Mosca), Tortelli (31’ Massei), Cirulli (86’ Pierluigi), De Iulis. All. Amadio

FABRIANO CERRETO: Santini, Barilaro, Lucarino, Lispi (74’ Grezzana), Carnevali (56’ Gubinelli), Capristo (62’ Useini), Gabrielli, Nunzi (62’ Carmenati), Crescentini (78’ Franconi), Magnanelli, Bezzicchieri. All. Destro

ARBITRO: Ercoli (FM)

ASSISTENTI: Serenellini (AN), Poentini (PU)

RETI: 55’ D’Ercole, 89’ De Iulis